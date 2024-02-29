https://ria.ru/20240229/tochki-1930239010.html
Путин рассказал о планах по ликвидации экологически опасных точек в России
Путин рассказал о планах по ликвидации экологически опасных точек в России - РИА Новости, 29.02.2024
Путин рассказал о планах по ликвидации экологически опасных точек в России
В ближайшие шесть лет необходимо ликвидировать не менее 50 экологически опасных точек, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:01
2024-02-29T14:01
2024-02-29T15:10
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
политика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В ближайшие шесть лет необходимо ликвидировать не менее 50 экологически опасных точек, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом по всей России продолжим ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. В предстоящие шесть лет должно быть ликвидировано не менее 50 таких точек высоких экологических рисков. Надо создавать стимулы для бизнеса и внедрять зелёные технологии, переходить на экономику замкнутого цикла", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.Он отметил, что в России "практически с нуля" создана отрасль обращения с отходами, для обработки и утилизации ТКО построено 250 предприятий."Построим совместно с бизнесом ещё порядка 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопромышленных парков", - сказал Путин.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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Путин о планах по ликвидации экологически опасных точек в России
Путин о планах по ликвидации экологически опасных точек в России
2024-02-29T14:01
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика, Владимир Путин
Путин рассказал о планах по ликвидации экологически опасных точек в России
Путин: в ближайшие годы надо уничтожить около 50 экологически опасных точек в РФ
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В ближайшие шесть лет необходимо ликвидировать не менее 50 экологически опасных точек, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"В целом по всей России продолжим ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. В предстоящие шесть лет должно быть ликвидировано не менее 50 таких точек высоких экологических рисков. Надо создавать стимулы для бизнеса и внедрять зелёные технологии, переходить на экономику замкнутого цикла", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
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Он отметил, что в России "практически с нуля" создана отрасль обращения с отходами, для обработки и утилизации ТКО построено 250 предприятий.
«
"Построим совместно с бизнесом ещё порядка 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопромышленных парков", - сказал Путин.
В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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