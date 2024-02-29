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Ефимов: в Зеленограде по программе МПТ построят технопарк, школу и детсад - РИА Новости, 29.02.2024
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14:25 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/tekhnopark-1930063582.html
Ефимов: в Зеленограде по программе МПТ построят технопарк, школу и детсад
Ефимов: в Зеленограде по программе МПТ построят технопарк, школу и детсад - РИА Новости, 29.02.2024
Ефимов: в Зеленограде по программе МПТ построят технопарк, школу и детсад
В рамках городской программы создания мест приложения труда (МПТ) инвесторы построят в Зеленограде технологический промышленный парк, промкомплексы, школу и... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:25
2024-02-29T14:25
владимир ефимов (правительство москвы)
зеленоград
москва
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В рамках городской программы создания мест приложения труда (МПТ) инвесторы построят в Зеленограде технологический промышленный парк, промкомплексы, школу и детский сад, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инвесторы возведут в ЗелАО свыше двухсот тысяч квадратных метров недвижимости по программе стимулирования создания МПТ. В результате там появится более трех тысячи рабочих мест. Например, в технологический промышленный парк "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" смогут трудоустроиться около двух с половиной тысяч жителей Зеленограда. Инвестор завершил строительство первой очереди, 3 производственных корпуса уже введены в эксплуатацию", - пояснил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.Новые объекты появятся в районах Крюково, Савелки и Силино. Так, на территории бывшей промзоны в Крюково возведут школу на 550 учеников с лабораторно-исследовательским комплексом и ИТ-полигоном, а также детский сад на 250 мест с бассейном.Как уточнили в городском департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), в районе Савелки инвестор построит промышленный комплекс, где разместятся предприятия по выпуску стройматериалов, металлоконструкций и полуприцепов.По программе МПТ за четыре года город заключил более 70 соглашений с инвесторами, в рамках которых будет возведено 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости: промпредприятия, офисные, торговые и логистические комплексы, а также учреждения образования, культуры и спорта. На этих объектах смогут получить работу порядка 150 тысяч человек.
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владимир ефимов (правительство москвы) , зеленоград, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Зеленоград, Москва

Ефимов: в Зеленограде по программе МПТ построят технопарк, школу и детсад

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В рамках городской программы создания мест приложения труда (МПТ) инвесторы построят в Зеленограде технологический промышленный парк, промкомплексы, школу и детский сад, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Инвесторы возведут в ЗелАО свыше двухсот тысяч квадратных метров недвижимости по программе стимулирования создания МПТ. В результате там появится более трех тысячи рабочих мест. Например, в технологический промышленный парк "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" смогут трудоустроиться около двух с половиной тысяч жителей Зеленограда. Инвестор завершил строительство первой очереди, 3 производственных корпуса уже введены в эксплуатацию", - пояснил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.
Новые объекты появятся в районах Крюково, Савелки и Силино. Так, на территории бывшей промзоны в Крюково возведут школу на 550 учеников с лабораторно-исследовательским комплексом и ИТ-полигоном, а также детский сад на 250 мест с бассейном.
Как уточнили в городском департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), в районе Савелки инвестор построит промышленный комплекс, где разместятся предприятия по выпуску стройматериалов, металлоконструкций и полуприцепов.
По программе МПТ за четыре года город заключил более 70 соглашений с инвесторами, в рамках которых будет возведено 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости: промпредприятия, офисные, торговые и логистические комплексы, а также учреждения образования, культуры и спорта. На этих объектах смогут получить работу порядка 150 тысяч человек.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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