СМИ предрекли исчезновение танков после конфликта на Украине
Forbes: танки как вид оружия могут устареть из-за конфликта на Украине
© Операция Z: Военкоры Русской Весны/TelegramТанк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки
Танк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки . Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Танки как вид оружия могут устареть из-за конфликта на Украине, пишет Forbes.
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"Похоже, достаточное количество FPV-дронов может уничтожить все", — говорится в материале.
По словам журналиста, украинский конфликт показал, что беспилотники, особенно FPV-разновидность, стали очень опасным оружием, способным уничтожать западные боевые машины даже с самой лучшей броней: американский Abrams стал недавней жертвой этого вида вооружения.
Обозреватель отметил, что операторам современных танков и так приходится постоянно менять стратегии и адаптироваться к различному новому противотанковому вооружению, но беспилотники могут стать для них непреодолимым испытанием.
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"При этом дроны быстро развиваются, и БПЛА следующего года могут быть еще более смертельными, чем используемые сейчас", — подчеркнул автор.
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие.