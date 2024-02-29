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СМИ предрекли исчезновение танков после конфликта на Украине - РИА Новости, 29.02.2024
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17:20 29.02.2024 (обновлено: 17:31 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/tanki-1930313246.html
СМИ предрекли исчезновение танков после конфликта на Украине
СМИ предрекли исчезновение танков после конфликта на Украине - РИА Новости, 29.02.2024
СМИ предрекли исчезновение танков после конфликта на Украине
Танки как вид оружия могут устареть из-за конфликта на Украине, пишет Forbes. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:20
2024-02-29T17:31
в мире
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авдеевка
дмитрий песков
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Танки как вид оружия могут устареть из-за конфликта на Украине, пишет Forbes.&quot;Похоже, достаточное количество FPV-дронов может уничтожить все&quot;, — говорится в материале.По словам журналиста, украинский конфликт показал, что беспилотники, особенно FPV-разновидность, стали очень опасным оружием, способным уничтожать западные боевые машины даже с самой лучшей броней: американский Abrams стал недавней жертвой этого вида вооружения.Обозреватель отметил, что операторам современных танков и так приходится постоянно менять стратегии и адаптироваться к различному новому противотанковому вооружению, но беспилотники могут стать для них непреодолимым испытанием.&quot;При этом дроны быстро развиваются, и БПЛА следующего года могут быть еще более смертельными, чем используемые сейчас&quot;, — подчеркнул автор.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930164259.html
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в мире, украина, авдеевка, дмитрий песков, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, forbes, политика
В мире, Украина, Авдеевка, Дмитрий Песков, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Forbes, Политика
СМИ предрекли исчезновение танков после конфликта на Украине

Forbes: танки как вид оружия могут устареть из-за конфликта на Украине

© Операция Z: Военкоры Русской Весны/TelegramТанк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки
Танк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки
© Операция Z: Военкоры Русской Весны/Telegram
Танк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки . Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Танки как вид оружия могут устареть из-за конфликта на Украине, пишет Forbes.
«

"Похоже, достаточное количество FPV-дронов может уничтожить все", — говорится в материале.

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По словам журналиста, украинский конфликт показал, что беспилотники, особенно FPV-разновидность, стали очень опасным оружием, способным уничтожать западные боевые машины даже с самой лучшей броней: американский Abrams стал недавней жертвой этого вида вооружения.
Обозреватель отметил, что операторам современных танков и так приходится постоянно менять стратегии и адаптироваться к различному новому противотанковому вооружению, но беспилотники могут стать для них непреодолимым испытанием.
«

"При этом дроны быстро развиваются, и БПЛА следующего года могут быть еще более смертельными, чем используемые сейчас", — подчеркнул автор.

FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие.
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В миреУкраинаАвдеевкаДмитрий ПесковДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаForbesПолитика
 
 
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