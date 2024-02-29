https://ria.ru/20240229/tanki-1930313246.html

СМИ предрекли исчезновение танков после конфликта на Украине

СМИ предрекли исчезновение танков после конфликта на Украине - РИА Новости, 29.02.2024

СМИ предрекли исчезновение танков после конфликта на Украине

Танки как вид оружия могут устареть из-за конфликта на Украине, пишет Forbes. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:20

2024-02-29T17:20

2024-02-29T17:31

в мире

украина

авдеевка

дмитрий песков

денис пушилин

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

forbes

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Танки как вид оружия могут устареть из-за конфликта на Украине, пишет Forbes."Похоже, достаточное количество FPV-дронов может уничтожить все", — говорится в материале.По словам журналиста, украинский конфликт показал, что беспилотники, особенно FPV-разновидность, стали очень опасным оружием, способным уничтожать западные боевые машины даже с самой лучшей броней: американский Abrams стал недавней жертвой этого вида вооружения.Обозреватель отметил, что операторам современных танков и так приходится постоянно менять стратегии и адаптироваться к различному новому противотанковому вооружению, но беспилотники могут стать для них непреодолимым испытанием."При этом дроны быстро развиваются, и БПЛА следующего года могут быть еще более смертельными, чем используемые сейчас", — подчеркнул автор.FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение как с пилотируемого летательного аппарата.Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ танки Abrams будут гореть так же, как другие.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930164259.html

https://ria.ru/20240229/zayavlenie-1930153539.html

украина

авдеевка

донецкая народная республика

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в мире, украина, авдеевка, дмитрий песков, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, forbes, политика