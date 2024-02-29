https://ria.ru/20240229/suverenitet-1930291846.html
Путин поручил больше финансировать проекты технологического суверенитета
Путин поручил больше финансировать проекты технологического суверенитета - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил больше финансировать проекты технологического суверенитета
Проекты технологического суверенитета получат приоритетное бюджетное финансирование, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:10
2024-02-29T16:10
2024-02-29T16:10
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
россия
технологии
экономика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Проекты технологического суверенитета получат приоритетное бюджетное финансирование, заявил президент России Владимир Путин. "Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, поэтому настроим на решение этих задач все имеющиеся у нас инструменты и механизмы развития. Обеспечим приоритетное бюджетное финансирование (для проектов технологического суверенитета - ред.). Я прошу правительство и Федеральное Собрание учесть это при подготовке бюджета. Всегда прошу это видеть в качестве основного приоритета", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, технологии, экономика
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Россия, Технологии, Экономика
Путин поручил больше финансировать проекты технологического суверенитета
Путин: проекты технологического суверенитета получат приоритетное финансирование