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Путин поручил больше финансировать проекты технологического суверенитета - РИА Новости, 29.02.2024
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16:10 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/suverenitet-1930291846.html
Путин поручил больше финансировать проекты технологического суверенитета
Путин поручил больше финансировать проекты технологического суверенитета - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил больше финансировать проекты технологического суверенитета
Проекты технологического суверенитета получат приоритетное бюджетное финансирование, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:10
2024-02-29T16:10
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
россия
технологии
экономика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Проекты технологического суверенитета получат приоритетное бюджетное финансирование, заявил президент России Владимир Путин. "Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, поэтому настроим на решение этих задач все имеющиеся у нас инструменты и механизмы развития. Обеспечим приоритетное бюджетное финансирование (для проектов технологического суверенитета - ред.). Я прошу правительство и Федеральное Собрание учесть это при подготовке бюджета. Всегда прошу это видеть в качестве основного приоритета", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, россия, технологии, экономика
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Россия, Технологии, Экономика
Путин поручил больше финансировать проекты технологического суверенитета

Путин: проекты технологического суверенитета получат приоритетное финансирование

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Проекты технологического суверенитета получат приоритетное бюджетное финансирование, заявил президент России Владимир Путин.
"Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, поэтому настроим на решение этих задач все имеющиеся у нас инструменты и механизмы развития. Обеспечим приоритетное бюджетное финансирование (для проектов технологического суверенитета - ред.). Я прошу правительство и Федеральное Собрание учесть это при подготовке бюджета. Всегда прошу это видеть в качестве основного приоритета", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
Вчера, 14:34
 
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир ПутинРоссияТехнологииЭкономика
 
 
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