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Россия укрепляет суверенитет по всем направлениям, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 29.02.2024 (обновлено: 12:52 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/suverenitet-1930180197.html
Россия укрепляет суверенитет по всем направлениям, заявил Путин
Россия укрепляет суверенитет по всем направлениям, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Россия укрепляет суверенитет по всем направлениям, заявил Путин
Российские бойцы сегодня стойко и самоотверженно действуют на фронте, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:25
2024-02-29T12:52
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские бойцы сегодня стойко и самоотверженно действуют на фронте, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Уважаемые друзья, защита, укрепление суверенитета идет сегодня по всем направлениям. И, прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы", - сказал российский лидер в ходе обращения к Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Россия
Россия укрепляет суверенитет по всем направлениям, заявил Путин

Путин: Россия укрепляет суверенитет по всем направлениям, в том числе на СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские бойцы сегодня стойко и самоотверженно действуют на фронте, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Уважаемые друзья, защита, укрепление суверенитета идет сегодня по всем направлениям. И, прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы", - сказал российский лидер в ходе обращения к Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Военнослужащие инженерно-саперного полка ЦВО в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир ПутинРоссия
 
 
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