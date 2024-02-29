https://ria.ru/20240229/suverenitet-1930180197.html
Россия укрепляет суверенитет по всем направлениям, заявил Путин
Россия укрепляет суверенитет по всем направлениям, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Россия укрепляет суверенитет по всем направлениям, заявил Путин
Российские бойцы сегодня стойко и самоотверженно действуют на фронте, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:25
2024-02-29T12:25
2024-02-29T12:52
специальная военная операция на украине
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские бойцы сегодня стойко и самоотверженно действуют на фронте, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Уважаемые друзья, защита, укрепление суверенитета идет сегодня по всем направлениям. И, прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы", - сказал российский лидер в ходе обращения к Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Россия
Россия укрепляет суверенитет по всем направлениям, заявил Путин
Путин: Россия укрепляет суверенитет по всем направлениям, в том числе на СВО