https://ria.ru/20240229/shpion-1930135551.html
В Брянске осудили шпиона, передававшего Украине сведения о российской ПВО
В Брянске осудили шпиона, передававшего Украине сведения о российской ПВО - РИА Новости, 29.02.2024
В Брянске осудили шпиона, передававшего Украине сведения о российской ПВО
Гражданин Украины, добывавший сведения о российских войсках, приговорен в Брянске к 12 годам колонии за шпионаж, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:16
2024-02-29T10:16
2024-02-29T10:16
происшествия
брянский областной суд
брянск
украина
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Гражданин Украины, добывавший сведения о российских войсках, приговорен в Брянске к 12 годам колонии за шпионаж, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области и в УФСБ по региону. "В Брянском областном суде вынесен приговор гражданину Украины, признанному виновным в шпионаже – собирании и передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну (ст. 276 УК РФ)", – говорится в сообщении. По данным суда, фигурант был привлечен спецслужбой Украины к сбору и передаче информации о нахождении Вооруженных сил РФ на территории Брянской области. Как отметили в УФСБ, злоумышленник в марте 2023 года приехал из Киева через Польшу и Белоруссию в город Клинцы Брянской области. Исполняя указания куратора из СБУ, он получил от него географические координаты местности, где находились объекты ПВО, доразведал их, и в виде фотоотчетов направил представителям спецслужбы Украины. В УФСБ указали, что после задержания в телефоне злоумышленника были обнаружены фотоснимки, координаты и видеозаписи объектов. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – добавили в суде.
https://ria.ru/20240228/shpion-1929963333.html
https://ria.ru/20231130/fsb-1912812569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянский областной суд, брянск, украина
Происшествия, Брянский областной суд, Брянск, Украина
В Брянске осудили шпиона, передававшего Украине сведения о российской ПВО
Суд в Брянске дал 12 лет шпиону, передававшему Украине сведения о российской ПВО
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Гражданин Украины, добывавший сведения о российских войсках, приговорен в Брянске к 12 годам колонии за шпионаж, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области и в УФСБ по региону.
"В Брянском областном суде
вынесен приговор гражданину Украины, признанному виновным в шпионаже – собирании и передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну (ст. 276 УК РФ
)", – говорится в сообщении.
ФСБ опубликовала видео с признанием украинского шпиона
По данным суда, фигурант был привлечен спецслужбой Украины к сбору и передаче информации о нахождении Вооруженных сил РФ на территории Брянской области.
Как отметили в УФСБ, злоумышленник в марте 2023 года приехал из Киева
через Польшу
и Белоруссию
в город Клинцы
Брянской области. Исполняя указания куратора из СБУ
, он получил от него географические координаты местности, где находились объекты ПВО, доразведал их, и в виде фотоотчетов направил представителям спецслужбы Украины.
В УФСБ указали, что после задержания в телефоне злоумышленника были обнаружены фотоснимки, координаты и видеозаписи объектов.
Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – добавили в суде.
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