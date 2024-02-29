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Ярославская область изучит потребность в школах после послания президента - РИА Новости, 29.02.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:50 29.02.2024 (обновлено: 20:51 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/shkoly-1930351911.html
Ярославская область изучит потребность в школах после послания президента
Ярославская область изучит потребность в школах после послания президента - РИА Новости, 29.02.2024
Ярославская область изучит потребность в школах после послания президента
Правительство Ярославской области проанализирует потребность в строительстве школ, чтобы включить их в заявки на федеральное финансирование в рамках объявленных РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T20:50
2024-02-29T20:51
ярославская область
общество
ярославская область
россия
ярославль
владимир путин
михаил евраев
послание президента федеральному собранию —  2024 
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Правительство Ярославской области проанализирует потребность в строительстве школ, чтобы включить их в заявки на федеральное финансирование в рамках объявленных президентом России инициатив, заявил губернатор Михаил Евраев. Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию отметил необходимость создания новой социальной инфраструктуры при рекордных темпах жилищного строительства. По его словам, решать проблему нехватки школ предстоит в том числе за счет федерального бюджета. "Наши города активно растут, увеличивается нагрузка на социальную сферу. Еще довольно большое количество школьников в Ярославской области учатся во вторую смену. Мы очень рады, что Владимир Владимирович обозначил готовность решать этот вопрос с помощью федеральных ресурсов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что эта новая инициатива окажет "самое благоприятное" влияние на развитие региона. "В регионе будет проведен анализ имеющейся потребности в образовательных организациях, чтобы включить в заявки на федеральное финансирование в рамках новых программ максимальное число объектов", - подчеркнул глава Ярославской области. По данным правительства региона, в настоящий момент готовится документация на строительство школ на 1100 мест в каждой в поселке Красный Бор и на улице Батова в Ярославле. Документы на школу в Прибрежном районе Рыбинска готовы к прохождению госэкспертизы.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/vyplaty-1930349388.html
ярославская область
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общество, ярославская область, россия, ярославль, владимир путин, михаил евраев, послание президента федеральному собранию —  2024 
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Россия, Ярославль, Владимир Путин, Михаил Евраев, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 

Ярославская область изучит потребность в школах после послания президента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Правительство Ярославской области проанализирует потребность в строительстве школ, чтобы включить их в заявки на федеральное финансирование в рамках объявленных президентом России инициатив, заявил губернатор Михаил Евраев.
Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию отметил необходимость создания новой социальной инфраструктуры при рекордных темпах жилищного строительства. По его словам, решать проблему нехватки школ предстоит в том числе за счет федерального бюджета.
Ярославский кремль (Рубленый город) на берегу Волги в Ярославле - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая выплата коснется 300 советников директоров ярославских школ
Вчера, 20:30
"Наши города активно растут, увеличивается нагрузка на социальную сферу. Еще довольно большое количество школьников в Ярославской области учатся во вторую смену. Мы очень рады, что Владимир Владимирович обозначил готовность решать этот вопрос с помощью федеральных ресурсов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что эта новая инициатива окажет "самое благоприятное" влияние на развитие региона.
«
"В регионе будет проведен анализ имеющейся потребности в образовательных организациях, чтобы включить в заявки на федеральное финансирование в рамках новых программ максимальное число объектов", - подчеркнул глава Ярославской области.
По данным правительства региона, в настоящий момент готовится документация на строительство школ на 1100 мест в каждой в поселке Красный Бор и на улице Батова в Ярославле. Документы на школу в Прибрежном районе Рыбинска готовы к прохождению госэкспертизы.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
"Время героев". Послание Путина Федеральному собранию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
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1 из 12
© РИА Новости / POOL

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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4 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
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10 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

Люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в кинотеатре в ТРК Шкиперский молл в Санкт-Петербурге

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Участник турнира Игры Будущего смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в Казани

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьРоссияЯрославльВладимир ПутинМихаил ЕвраевПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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