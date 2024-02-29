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Ярославская область изучит потребность в школах после послания президента

Ярославская область изучит потребность в школах после послания президента - РИА Новости, 29.02.2024

Ярославская область изучит потребность в школах после послания президента

Правительство Ярославской области проанализирует потребность в строительстве школ, чтобы включить их в заявки на федеральное финансирование в рамках объявленных РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T20:50

2024-02-29T20:50

2024-02-29T20:51

ярославская область

общество

ярославская область

россия

ярославль

владимир путин

михаил евраев

послание президента федеральному собранию — 2024

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Правительство Ярославской области проанализирует потребность в строительстве школ, чтобы включить их в заявки на федеральное финансирование в рамках объявленных президентом России инициатив, заявил губернатор Михаил Евраев. Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию отметил необходимость создания новой социальной инфраструктуры при рекордных темпах жилищного строительства. По его словам, решать проблему нехватки школ предстоит в том числе за счет федерального бюджета. "Наши города активно растут, увеличивается нагрузка на социальную сферу. Еще довольно большое количество школьников в Ярославской области учатся во вторую смену. Мы очень рады, что Владимир Владимирович обозначил готовность решать этот вопрос с помощью федеральных ресурсов", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что эта новая инициатива окажет "самое благоприятное" влияние на развитие региона. "В регионе будет проведен анализ имеющейся потребности в образовательных организациях, чтобы включить в заявки на федеральное финансирование в рамках новых программ максимальное число объектов", - подчеркнул глава Ярославской области. По данным правительства региона, в настоящий момент готовится документация на строительство школ на 1100 мест в каждой в поселке Красный Бор и на улице Батова в Ярославле. Документы на школу в Прибрежном районе Рыбинска готовы к прохождению госэкспертизы.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, россия, ярославль, владимир путин, михаил евраев, послание президента федеральному собранию — 2024