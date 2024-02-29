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Экс-член совета МВФ раскритиковал санкционную политику США - РИА Новости, 29.02.2024
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03:17 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930109500.html
Экс-член совета МВФ раскритиковал санкционную политику США
Экс-член совета МВФ раскритиковал санкционную политику США - РИА Новости, 29.02.2024
Экс-член совета МВФ раскритиковал санкционную политику США
США не в состоянии отслеживать тысячи вводимых ими санкций на предмет их нарушений, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T03:17
2024-02-29T03:17
россия
сша
мвф
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. США не в состоянии отслеживать тысячи вводимых ими санкций на предмет их нарушений, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари. "Некоторые из этих санкций малоэффективны, США не могут отслеживать так много тысяч санкций, оценивая их нарушения", - сообщил он. Как отметил Аскари, Штаты всегда злоупотребляли санкционной политикой, "по большей части, чтобы бить себя в грудь и говорить американцам и всему миру, что они действуют против нежелательной политики" другой стороны. В пятницу минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России из-за спецоперации на Украине и смерти Алексея Навального. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, сша, мвф, в мире, санкции в отношении россии
Россия, США, МВФ, В мире, Санкции в отношении России
Экс-член совета МВФ раскритиковал санкционную политику США

Экс-член совета МВФ: США не в состоянии отслеживать нарушения тысяч санкций

© iStock.com / JULIA NIKHINSONЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© iStock.com / JULIA NIKHINSON
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. США не в состоянии отслеживать тысячи вводимых ими санкций на предмет их нарушений, заявил РИА Новости бывший член Исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) и специальный советник министра финансов Саудовской Аравии Хоссейн Аскари.
«
"Некоторые из этих санкций малоэффективны, США не могут отслеживать так много тысяч санкций, оценивая их нарушения", - сообщил он.
Как отметил Аскари, Штаты всегда злоупотребляли санкционной политикой, "по большей части, чтобы бить себя в грудь и говорить американцам и всему миру, что они действуют против нежелательной политики" другой стороны.
В пятницу минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России из-за спецоперации на Украине и смерти Алексея Навального. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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