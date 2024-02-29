https://ria.ru/20240229/rossiya-1930260396.html

Путин призвал передать сильную Россию потомкам

Путин призвал передать сильную Россию потомкам - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал передать сильную Россию потомкам

Россия нужна и дорога только россиянам и потомкам, которым надо передать сильную, благополучную страну, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:39

2024-02-29T14:39

2024-02-29T15:04

владимир путин

россия

общество

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия нужна и дорога только россиянам и потомкам, которым надо передать сильную, благополучную страну, заявил президент России Владимир Путин. "Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и за будущее России, это наша Родина, Родина наших предков, и она нужно и дорога только нам и, конечно, потомкам, которым мы обязаны передать сильную, благополучную страну", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество, послание президента федеральному собранию — 2024