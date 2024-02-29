https://ria.ru/20240229/putin-1930257138.html

Путин поблагодарил россиян, которые высаживают деревья

Путин поблагодарил россиян, которые высаживают деревья - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поблагодарил россиян, которые высаживают деревья

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех граждан, которые высаживают деревья и участвуют в экологических акциях, а также бизнес, поддерживающий такие... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:31

2024-02-29T14:31

2024-02-29T15:08

политика

россия

дальний восток

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех граждан, которые высаживают деревья и участвуют в экологических акциях, а также бизнес, поддерживающий такие проекты. "Начиная с 2021 года в России восстанавливается больше лесов, чем вырубается. Я хочу поблагодарить за этот результат волонтеров, школьников, студентов, всех граждан, которые высаживали деревья, участвовали в экологических акциях, и конечно, представителей бизнеса за поддержку таких проектов", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. Президент отметил, что тема сбережения лесных богатств не раз звучала в ходе встреч с гражданами на Дальнем Востоке, в Сибири и в других регионах. Этот вопрос важен почти для каждого человека, поэтому восстановление лесов, парков, садов, в том числе вокруг агломераций и промышленных центров, будет продолжено, подчеркнул президент. В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, дальний восток, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024