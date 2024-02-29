https://ria.ru/20240229/putin-1930237946.html

Путин призвал снизить уровень загрязнения рек

Путин призвал снизить уровень загрязнения рек - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал снизить уровень загрязнения рек

За последние пять лет очищены тысячи километров рек, теперь необходимо вдвое снизить уровень загрязнения основных рек в России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:59

2024-02-29T13:59

2024-02-29T15:13

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. За последние пять лет очищены тысячи километров рек, теперь необходимо вдвое снизить уровень загрязнения основных рек в России, заявил президент РФ Владимир Путин."За последние пять лет очищены тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сокращены грязные стоки в Волгу. Теперь предлагаю поставить цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин