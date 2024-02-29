https://ria.ru/20240229/putin-1930237946.html
Путин призвал снизить уровень загрязнения рек
Путин призвал снизить уровень загрязнения рек - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал снизить уровень загрязнения рек
За последние пять лет очищены тысячи километров рек, теперь необходимо вдвое снизить уровень загрязнения основных рек в России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:59
2024-02-29T13:59
2024-02-29T15:13
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. За последние пять лет очищены тысячи километров рек, теперь необходимо вдвое снизить уровень загрязнения основных рек в России, заявил президент РФ Владимир Путин."За последние пять лет очищены тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сокращены грязные стоки в Волгу. Теперь предлагаю поставить цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин
Путин призвал снизить уровень загрязнения рек
Путин призвал вдвое снизить уровень загрязнения рек