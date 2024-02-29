https://ria.ru/20240229/putin-1930220481.html

Путин рассказал, что обсуждает, как "вытащить" застрявшие за рубежом активы

Путин рассказал, что обсуждает, как "вытащить" застрявшие за рубежом активы - РИА Новости, 29.02.2024

Путин рассказал, что обсуждает, как "вытащить" застрявшие за рубежом активы

Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не выводить деньги за рубеж, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:30

2024-02-29T13:30

2024-02-29T15:44

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

экономика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не выводить деньги за рубеж, сказал президент России Владимир Путин."И, конечно, принципиальное требование: отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж. Где, как оказалось, можно все потерять. А теперь мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Но, продолжил президент, не надо туда уводить, и тогда не будем решать вопросы, как вернуть."Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компаний, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов, капиталов российского бизнеса – наша сильная, суверенная страна", - отметил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, экономика