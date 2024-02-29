https://ria.ru/20240229/putin-1930209512.html

Путин оценил потребность рынка в специалистах рабочих профессий

Путин оценил потребность рынка в специалистах рабочих профессий - РИА Новости, 29.02.2024

Путин оценил потребность рынка в специалистах рабочих профессий

Порядка миллиона специалистов рабочих профессий предстоит подготовить для высокотехнологических отраслей до 2028 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:13

2024-02-29T13:13

2024-02-29T15:17

экономика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

политика

навигатор абитуриента

кем стать

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Порядка миллиона специалистов рабочих профессий предстоит подготовить для высокотехнологических отраслей до 2028 года, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы реализуем проект "Профессионалитет". Он позволил обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий ", - сказал Путин в своём послании к Федеральному Собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, политика, навигатор абитуриента, кем стать