https://ria.ru/20240229/putin-1930207540.html

Путин назвал нехватку кадров риском для роста экономики

Путин назвал нехватку кадров риском для роста экономики - РИА Новости, 29.02.2024

Путин назвал нехватку кадров риском для роста экономики

Нехватка квалифицированных кадров и собственных передовых технологий по некоторым направлениям – это риски для роста экономики России, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:09

2024-02-29T13:09

2024-02-29T15:17

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Нехватка квалифицированных кадров и собственных передовых технологий по некоторым направлениям – это риски для роста экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы понимаем, какие риски и факторы могут привести к замедлению экономического роста нашего развития в целом. Это в первую очередь нехватка квалифицированных кадров и собственные передовые технологии или их отсутствие по некоторым направлениям. Здесь нужно работать на опережение", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика