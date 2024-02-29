https://ria.ru/20240229/putin-1930180350.html

Россия всегда будет помнить своих павших героев, заявил Путин

Россия всегда будет помнить своих павших героев, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Россия всегда будет помнить своих павших героев, заявил Путин

Россия всегда будет помнить своих героев, павших во время спецоперации, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:25

2024-02-29T12:25

2024-02-29T16:11

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия всегда будет помнить своих героев, павших во время спецоперации, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнила военных испытаний и ежедневно рискует жизнью. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших, и Россия всегда будет помнить своих павших героев. Объявляется минута молчания", - сказал он в ходе обращения к Федеральному собранию.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930184968.html

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послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин