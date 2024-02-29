https://ria.ru/20240229/putin-1930174318.html

Путин заявил, что в послании речь пойдет о стратегических задачах

Путин заявил, что в послании речь пойдет о стратегических задачах - РИА Новости, 29.02.2024

Путин заявил, что в послании речь пойдет о стратегических задачах

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в своём послании Федеральному собранию он расскажет не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:16

2024-02-29T12:16

2024-02-29T14:48

политика

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в своём послании Федеральному собранию он расскажет не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах."Каждое послание Федеральному собранию – это, прежде всего, взгляд в будущее. И сегодня речь пойдёт не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах. О тех вопросах, решения которых считаю принципиально важным для уверенного долгосрочного развития страны", - сказал Путин, оглашая послание.Он отметил, что такая программа действий и конкретных мер формировалась во многом в ходе "поездок в регионы".В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работал над текстом послания. В ходе дней, которые предшествовали его оглашению, президент совершал в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930263546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024