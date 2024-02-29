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Путин заявил, что в послании речь пойдет о стратегических задачах - РИА Новости, 29.02.2024
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12:16 29.02.2024 (обновлено: 14:48 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930174318.html
Путин заявил, что в послании речь пойдет о стратегических задачах
Путин заявил, что в послании речь пойдет о стратегических задачах - РИА Новости, 29.02.2024
Путин заявил, что в послании речь пойдет о стратегических задачах
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в своём послании Федеральному собранию он расскажет не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:16
2024-02-29T14:48
политика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в своём послании Федеральному собранию он расскажет не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах."Каждое послание Федеральному собранию – это, прежде всего, взгляд в будущее. И сегодня речь пойдёт не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах. О тех вопросах, решения которых считаю принципиально важным для уверенного долгосрочного развития страны", - сказал Путин, оглашая послание.Он отметил, что такая программа действий и конкретных мер формировалась во многом в ходе "поездок в регионы".В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работал над текстом послания. В ходе дней, которые предшествовали его оглашению, президент совершал в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930263546.html
https://ria.ru/20240229/putin-1930218643.html
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политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Путин заявил, что в послании речь пойдет о стратегических задачах

Путин: в послании Федеральному собранию речь пойдет о стратегических задачах

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в своём послании Федеральному собранию он расскажет не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах.
"Каждое послание Федеральному собранию – это, прежде всего, взгляд в будущее. И сегодня речь пойдёт не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах. О тех вопросах, решения которых считаю принципиально важным для уверенного долгосрочного развития страны", - сказал Путин, оглашая послание.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
СМИ по всему миру транслируют послание Путина
Вчера, 14:47
Он отметил, что такая программа действий и конкретных мер формировалась во многом в ходе "поездок в регионы".
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работал над текстом послания. В ходе дней, которые предшествовали его оглашению, президент совершал в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному cобранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, заявил Путин
Вчера, 13:27
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
Вчера, 14:34
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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