https://ria.ru/20240229/puteshestviya-1929955325.html
Названы популярные направления отдыха для путешественниц на 8 Марта
Названы популярные направления отдыха для путешественниц на 8 Марта - РИА Новости, 29.02.2024
Названы популярные направления отдыха для путешественниц на 8 Марта
Туристки, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые востребованные направления для путешествий женщин на 8 Марта – как одиночек, так и групп, сообщает... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T04:51
2024-02-29T04:51
2024-02-29T04:51
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санкт-петербург
москва
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сочи
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Туристки, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые востребованные направления для путешествий женщин на 8 Марта – как одиночек, так и групп, сообщает YouTravel.me.Специалисты компании провели исследование среди 1480 россиянок. Оказалось, что наибольшей популярностью пользуются Москва и Санкт-Петербург. Отметить праздник в одной из столиц выразили желание 31 процент респонденток. Их привлекает разнообразная культурная программа, шопинг, обилие модных кафе.На втором месте по популярности Сочи, Стамбул и Калининград. Четверть опрошенных хотят подышать морским воздухом, пообедать в прибрежных ресторанах, устроить себе культурно-развлекательную программу, посетить спа, а в Сочи — еще и покататься на лыжах в Красной Поляне. Эти города интересны и соло-путешественницам, и группам.Увидеть знаменитый лед Байкала планируют 18 процентов туристок. Это направление выбирают в основном для поездки в компании родственниц или подруг.Также для девичников часто бронируют отели на Кавказе. Посмотреть на Сулакский каньон и посетить древний Дербент намерены восемь процентов респонденток, а шесть процентов хотят отправиться в Архыз и Приэльбрусье.В Кавминводах проведут праздничные выходные 12 процентов опрошенных. Помимо оздоровительных процедур, туристки планируют прогулки по Кисловодску и Пятигорску.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, санкт-петербург, москва, отдых в россии, сочи, 8 марта, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Москва, отдых в России, Сочи, 8 марта, куда поехать
Названы популярные направления отдыха для путешественниц на 8 Марта
Эксперты: Москва и Петербург – самые популярные места для поездок в марте
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Туристки, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые востребованные направления для путешествий женщин на 8 Марта – как одиночек, так и групп, сообщает YouTravel.me.
Специалисты компании провели исследование среди 1480 россиянок. Оказалось, что наибольшей популярностью пользуются Москва и Санкт-Петербург. Отметить праздник в одной из столиц выразили желание 31 процент респонденток. Их привлекает разнообразная культурная программа, шопинг, обилие модных кафе.
На втором месте по популярности Сочи, Стамбул и Калининград. Четверть опрошенных хотят подышать морским воздухом, пообедать в прибрежных ресторанах, устроить себе культурно-развлекательную программу, посетить спа, а в Сочи — еще и покататься на лыжах в Красной Поляне. Эти города интересны и соло-путешественницам, и группам.
Увидеть знаменитый лед Байкала планируют 18 процентов туристок. Это направление выбирают в основном для поездки в компании родственниц или подруг.
Также для девичников часто бронируют отели на Кавказе. Посмотреть на Сулакский каньон и посетить древний Дербент намерены восемь процентов респонденток, а шесть процентов хотят отправиться в Архыз и Приэльбрусье.
В Кавминводах проведут праздничные выходные 12 процентов опрошенных. Помимо оздоровительных процедур, туристки планируют прогулки по Кисловодску и Пятигорску.
Куда поехать на 8 Марта: отдых и экскурсии в России и за рубежом