https://ria.ru/20240229/puteshestviya-1929955325.html

Названы популярные направления отдыха для путешественниц на 8 Марта

Названы популярные направления отдыха для путешественниц на 8 Марта - РИА Новости, 29.02.2024

Названы популярные направления отдыха для путешественниц на 8 Марта

Туристки, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые востребованные направления для путешествий женщин на 8 Марта – как одиночек, так и групп, сообщает... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T04:51

2024-02-29T04:51

2024-02-29T04:51

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

москва

отдых в россии

сочи

8 марта

куда поехать

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779727526_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_02c98cc3965ee16480d9d7fbdb92462a.jpg

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Туристки, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые востребованные направления для путешествий женщин на 8 Марта – как одиночек, так и групп, сообщает YouTravel.me.Специалисты компании провели исследование среди 1480 россиянок. Оказалось, что наибольшей популярностью пользуются Москва и Санкт-Петербург. Отметить праздник в одной из столиц выразили желание 31 процент респонденток. Их привлекает разнообразная культурная программа, шопинг, обилие модных кафе.На втором месте по популярности Сочи, Стамбул и Калининград. Четверть опрошенных хотят подышать морским воздухом, пообедать в прибрежных ресторанах, устроить себе культурно-развлекательную программу, посетить спа, а в Сочи — еще и покататься на лыжах в Красной Поляне. Эти города интересны и соло-путешественницам, и группам.Увидеть знаменитый лед Байкала планируют 18 процентов туристок. Это направление выбирают в основном для поездки в компании родственниц или подруг.Также для девичников часто бронируют отели на Кавказе. Посмотреть на Сулакский каньон и посетить древний Дербент намерены восемь процентов респонденток, а шесть процентов хотят отправиться в Архыз и Приэльбрусье.В Кавминводах проведут праздничные выходные 12 процентов опрошенных. Помимо оздоровительных процедур, туристки планируют прогулки по Кисловодску и Пятигорску.

https://ria.ru/20240228/vykhodnye-1929618794.html

санкт-петербург

москва

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, санкт-петербург, москва, отдых в россии, сочи, 8 марта, куда поехать