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Фонд развития промышленности пополнят на 300 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.02.2024
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13:47 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/promyshlennost-1930231169.html
Фонд развития промышленности пополнят на 300 миллиардов рублей
Фонд развития промышленности пополнят на 300 миллиардов рублей - РИА Новости, 29.02.2024
Фонд развития промышленности пополнят на 300 миллиардов рублей
Фонд развития промышленности в России пополнят на 300 миллиардов рублей, увеличение капитала будет нацелено на поддержку высокотехнологичных проектов, заявил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:47
2024-02-29T13:47
экономика
россия
владимир путин
фонд развития промышленности
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Фонд развития промышленности в России пополнят на 300 миллиардов рублей, увеличение капитала будет нацелено на поддержку высокотехнологичных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин. "На 300 миллиардов рублей пополним Фонд развития промышленности. Увеличим его капитал почти в два раза и нацелим на поддержку высокотехнологичных проектов", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ. В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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экономика, россия, владимир путин, фонд развития промышленности, послание президента федеральному собранию —  2024 
Экономика, Россия, Владимир Путин, Фонд развития промышленности, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Фонд развития промышленности пополнят на 300 миллиардов рублей

Путин: фонд развития промышленности пополнят на 300 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабочий зачищает сварные швы колонного оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности
Рабочий зачищает сварные швы колонного оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Рабочий зачищает сварные швы колонного оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Фонд развития промышленности в России пополнят на 300 миллиардов рублей, увеличение капитала будет нацелено на поддержку высокотехнологичных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На 300 миллиардов рублей пополним Фонд развития промышленности. Увеличим его капитал почти в два раза и нацелим на поддержку высокотехнологичных проектов", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.
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15 декабря 2023, 08:00
В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФонд развития промышленностиПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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