https://ria.ru/20240229/pozhar-1930281200.html
В Петербурге загорелся утилизируемый ледокол "Ермак"
В Петербурге загорелся утилизируемый ледокол "Ермак" - РИА Новости, 29.02.2024
В Петербурге загорелся утилизируемый ледокол "Ермак"
Пожар произошел в порту в Санкт-Петербурге на ледоколе "Ермак", который находится на утилизации, сообщил начальник пресс-службы городского ГУМЧС Андрей Литовка. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:37
2024-02-29T15:37
2024-02-29T16:21
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930296677_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fb2df0b9780039c8e78a63b4d91f7b31.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Пожар произошел в порту в Санкт-Петербурге на ледоколе "Ермак", который находится на утилизации, сообщил начальник пресс-службы городского ГУМЧС Андрей Литовка. "На причале находится дизель-электрический ледокол "Ермак", который находится на утилизации, происходит горение на нижней палубе – в помещении на площади 20 квадратных метров горит мусор. Напоминаю, что данный ледокол находится на утилизации", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале ведомства. Cообщение о пожаре по адресу: Кировский район, 3-й район Морского порта поступило в 11.23. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 12 единиц техники и 46 человек. Северо-Западная транспортная прокуратура позже сообщила, что начала проверку после пожара на ледоколе. "Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности по факту возгорания на неэксплуатируемом ледоколе "Ермак" в большом порту Санкт-Петербурга", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20240214/pozhar-1927363976.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930296677_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5143ec6b9bbeb2ddf65ea3caf52971a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелся утилизируемый ледокол "Ермак"
В порту Петербурга загорелся утилизируемый дизель-электрический ледокол "Ермак"