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В Петербурге загорелся утилизируемый ледокол "Ермак" - РИА Новости, 29.02.2024
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15:37 29.02.2024 (обновлено: 16:21 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/pozhar-1930281200.html
В Петербурге загорелся утилизируемый ледокол "Ермак"
В Петербурге загорелся утилизируемый ледокол "Ермак" - РИА Новости, 29.02.2024
В Петербурге загорелся утилизируемый ледокол "Ермак"
Пожар произошел в порту в Санкт-Петербурге на ледоколе "Ермак", который находится на утилизации, сообщил начальник пресс-службы городского ГУМЧС Андрей Литовка. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:37
2024-02-29T16:21
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Пожар произошел в порту в Санкт-Петербурге на ледоколе "Ермак", который находится на утилизации, сообщил начальник пресс-службы городского ГУМЧС Андрей Литовка. "На причале находится дизель-электрический ледокол "Ермак", который находится на утилизации, происходит горение на нижней палубе – в помещении на площади 20 квадратных метров горит мусор. Напоминаю, что данный ледокол находится на утилизации", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале ведомства. Cообщение о пожаре по адресу: Кировский район, 3-й район Морского порта поступило в 11.23. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 12 единиц техники и 46 человек. Северо-Западная транспортная прокуратура позже сообщила, что начала проверку после пожара на ледоколе. "Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности по факту возгорания на неэксплуатируемом ледоколе "Ермак" в большом порту Санкт-Петербурга", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелся утилизируемый ледокол "Ермак"

В порту Петербурга загорелся утилизируемый дизель-электрический ледокол "Ермак"

© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/TelegramПожар на утилизируемом ледоколе "Ермак" в Санкт-Петербурге
Пожар на утилизируемом ледоколе Ермак в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
Пожар на утилизируемом ледоколе "Ермак" в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Пожар произошел в порту в Санкт-Петербурге на ледоколе "Ермак", который находится на утилизации, сообщил начальник пресс-службы городского ГУМЧС Андрей Литовка.
"На причале находится дизель-электрический ледокол "Ермак", который находится на утилизации, происходит горение на нижней палубе – в помещении на площади 20 квадратных метров горит мусор. Напоминаю, что данный ледокол находится на утилизации", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Cообщение о пожаре по адресу: Кировский район, 3-й район Морского порта поступило в 11.23. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 12 единиц техники и 46 человек.
Северо-Западная транспортная прокуратура позже сообщила, что начала проверку после пожара на ледоколе. "Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности по факту возгорания на неэксплуатируемом ледоколе "Ермак" в большом порту Санкт-Петербурга", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратураМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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