https://ria.ru/20240229/pozhar-1930281200.html

В Петербурге загорелся утилизируемый ледокол "Ермак"

В Петербурге загорелся утилизируемый ледокол "Ермак" - РИА Новости, 29.02.2024

В Петербурге загорелся утилизируемый ледокол "Ермак"

Пожар произошел в порту в Санкт-Петербурге на ледоколе "Ермак", который находится на утилизации, сообщил начальник пресс-службы городского ГУМЧС Андрей Литовка. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:37

2024-02-29T15:37

2024-02-29T16:21

происшествия

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Пожар произошел в порту в Санкт-Петербурге на ледоколе "Ермак", который находится на утилизации, сообщил начальник пресс-службы городского ГУМЧС Андрей Литовка. "На причале находится дизель-электрический ледокол "Ермак", который находится на утилизации, происходит горение на нижней палубе – в помещении на площади 20 квадратных метров горит мусор. Напоминаю, что данный ледокол находится на утилизации", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале ведомства. Cообщение о пожаре по адресу: Кировский район, 3-й район Морского порта поступило в 11.23. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 12 единиц техники и 46 человек. Северо-Западная транспортная прокуратура позже сообщила, что начала проверку после пожара на ледоколе. "Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности по факту возгорания на неэксплуатируемом ледоколе "Ермак" в большом порту Санкт-Петербурга", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240214/pozhar-1927363976.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)