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В Иркутске локализовали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 29.02.2024
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12:05 29.02.2024 (обновлено: 12:14 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/pozhar-1930171243.html
В Иркутске локализовали пожар в многоквартирном доме
В Иркутске локализовали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 29.02.2024
В Иркутске локализовали пожар в многоквартирном доме
Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Иркутске на площади 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:05
2024-02-29T12:14
происшествия
иркутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Иркутске на площади 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в МЧС сообщали, что пожар произошел в многоквартирном трехэтажном доме в микрорайоне Ершовский. Из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, еще 3 человек спасли пожарные. "Огнеборцы локализовали пожар на площади 450 квадратных метров Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что работы по тушению продолжаются. К ликвидации привлечено 45 человек и 13 единиц техники.
https://realty.ria.ru/20240229/pozhar-1930154227.html
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происшествия, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутске локализовали пожар в многоквартирном доме

В Иркутске локализовали пожар в доме на площади 450 квадратных метров,

© МЧС России/TelegramТушение пожара на крыше жилого дома в Иркутске
Тушение пожара на крыше жилого дома в Иркутске
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на крыше жилого дома в Иркутске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Иркутске на площади 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в МЧС сообщали, что пожар произошел в многоквартирном трехэтажном доме в микрорайоне Ершовский. Из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, еще 3 человек спасли пожарные.
«
"Огнеборцы локализовали пожар на площади 450 квадратных метров Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что работы по тушению продолжаются. К ликвидации привлечено 45 человек и 13 единиц техники.
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ПроисшествияИркутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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