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В Иркутске локализовали пожар в многоквартирном доме

В Иркутске локализовали пожар в многоквартирном доме - РИА Новости, 29.02.2024

В Иркутске локализовали пожар в многоквартирном доме

Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Иркутске на площади 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:05

2024-02-29T12:05

2024-02-29T12:14

происшествия

иркутск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Иркутске на площади 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в МЧС сообщали, что пожар произошел в многоквартирном трехэтажном доме в микрорайоне Ершовский. Из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, еще 3 человек спасли пожарные. "Огнеборцы локализовали пожар на площади 450 квадратных метров Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что работы по тушению продолжаются. К ликвидации привлечено 45 человек и 13 единиц техники.

https://realty.ria.ru/20240229/pozhar-1930154227.html

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происшествия, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)