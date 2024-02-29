https://ria.ru/20240229/poslanie-1930259707.html

Каждая озвученная президентом в послании цифра продумана, заявила Матвиенко

Каждая озвученная президентом в послании цифра продумана, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.02.2024

Каждая озвученная президентом в послании цифра продумана, заявила Матвиенко

Каждая озвученная президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию цифра продумана и финансово обеспечена до рубля, все, о чем сказал... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:35

2024-02-29T14:35

2024-02-29T15:05

экономика

россия

валентина матвиенко

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Каждая озвученная президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию цифра продумана и финансово обеспечена до рубля, все, о чем сказал глава государства, будет исполнено, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире "России 24" после послания президента."Хочу сказать, что по традиции президент предметно и плотно сам работает над посланием. Каждая озвученная цифра до рубля — она просчитанная, она продуманная, взвешенная и обеспечена источниками. Поэтому точно можно не сомневаться, что все, о чем сказал президент, безусловно, будет исполнено. Я это точно знаю, в это верю", - сказала Матвиенко.По ее словам, послание было не неким пожеланием, а конкретным планом и конкретными решениями."Причем не только по текущим вопросам, но и по стратегии социально-экономического развития России. Озвучены конкретные шаги, конкретные меры", - добавила парламентарий.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, валентина матвиенко, послание президента федеральному собранию — 2024