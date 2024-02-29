https://ria.ru/20240229/poslanie-1930145777.html

Путин в послании представит предвыборные тезисы, считает доверенное лицо

Путин в послании представит предвыборные тезисы, считает доверенное лицо - РИА Новости, 29.02.2024

Путин в послании представит предвыборные тезисы, считает доверенное лицо

Программные тезисы Владимира Путина как кандидата в президенты РФ будут частью послания, сообщила РИА новости доверенное лицо Путина Марьяна Лысенко. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:00

2024-02-29T11:00

2024-02-29T11:12

политика

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

выборы президента россии — 2024

владимир путин

марьяна лысенко

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программные тезисы Владимира Путина как кандидата в президенты РФ будут частью послания, сообщила РИА новости доверенное лицо Путина Марьяна Лысенко."Мы послушаем сегодня послание, безусловно. Это необычный формат, потому что через две недели выборы президента. И я думаю, что программные тезисы, безусловно, лягут в том числе в часть послания", - сказала она в кулуарах Гостиного двора.В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию."Работа идёт с самого начала, много ездили по стране, собирали предложения, собираем вопросы, Владимир Владимирович очень внимательно относится к этой задаче. Я думаю, что очень многие ответы на вопросы мы сегодня услышим", - добавила Лысенко.Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html

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Кирилл Волков

политика, россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, марьяна лысенко