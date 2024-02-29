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Путин в послании представит предвыборные тезисы, считает доверенное лицо
Путин в послании представит предвыборные тезисы, считает доверенное лицо - РИА Новости, 29.02.2024
Путин в послании представит предвыборные тезисы, считает доверенное лицо
Программные тезисы Владимира Путина как кандидата в президенты РФ будут частью послания, сообщила РИА новости доверенное лицо Путина Марьяна Лысенко. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:00
2024-02-29T11:00
2024-02-29T11:12
политика
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
выборы президента россии — 2024
владимир путин
марьяна лысенко
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программные тезисы Владимира Путина как кандидата в президенты РФ будут частью послания, сообщила РИА новости доверенное лицо Путина Марьяна Лысенко."Мы послушаем сегодня послание, безусловно. Это необычный формат, потому что через две недели выборы президента. И я думаю, что программные тезисы, безусловно, лягут в том числе в часть послания", - сказала она в кулуарах Гостиного двора.В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию."Работа идёт с самого начала, много ездили по стране, собирали предложения, собираем вопросы, Владимир Владимирович очень внимательно относится к этой задаче. Я думаю, что очень многие ответы на вопросы мы сегодня услышим", - добавила Лысенко.Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, марьяна лысенко
Политика, Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Марьяна Лысенко
Путин в послании представит предвыборные тезисы, считает доверенное лицо
Доверенное лицо Лысенко: предвыборные тезисы Путина станут частью послания
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программные тезисы Владимира Путина как кандидата в президенты РФ будут частью послания, сообщила РИА новости доверенное лицо Путина Марьяна Лысенко.
"Мы послушаем сегодня послание, безусловно. Это необычный формат, потому что через две недели выборы президента. И я думаю, что программные тезисы, безусловно, лягут в том числе в часть послания", - сказала она в кулуарах Гостиного двора.
Год семьи и выборов. Путин расскажет, что ждет Россию
В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.
"Работа идёт с самого начала, много ездили по стране, собирали предложения, собираем вопросы, Владимир Владимирович очень внимательно относится к этой задаче. Я думаю, что очень многие ответы на вопросы мы сегодня услышим", - добавила Лысенко.
Совет Федерации
назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин.