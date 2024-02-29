https://ria.ru/20240229/podderzhka-1930261734.html
Глава ТПП: поддержку семейного бизнеса нужно включить в нацпроект "Семья"
Глава ТПП: поддержку семейного бизнеса нужно включить в нацпроект "Семья" - РИА Новости, 29.02.2024
Глава ТПП: поддержку семейного бизнеса нужно включить в нацпроект "Семья"
Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает включить меры поддержки семейного бизнеса в реализацию нового нацпроекта "Семья", сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:42
2024-02-29T14:42
2024-02-29T14:42
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает включить меры поддержки семейного бизнеса в реализацию нового нацпроекта "Семья", сообщил РИА Новости глава палаты Сергей Катырин. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию ранее в четверг объявил о запуске нового национального проекта "Семья". "Считаем важным включить меры поддержки семейного бизнеса в новый нацпроект. Для этого необходимо предварительно узаконить само понятие "семейное предприятие" на федеральном уровне", – сказал Катырин. По его словам, ТПП РФ готова предложить специальные федеральные и региональные программы льготной поддержки для начала и развития семейного бизнеса. "Это повысит заинтересованность в развитии семейного дела в регионах. Более того, данная мера даст толчок в развитии института наставничества, откроет возможность получения преференций при поступлении в вузы по профилю семейного бизнеса", - добавил собеседник агентства. Глава ТПП РФ также напомнил, что на региональном уровне понятие "семейное предпринимательство" закреплено уже в 8 субъектах, это Нижегородская, Рязанская, Владимирская, Тамбовская, Кировская области, Республика Башкирия, Камчатский край, Республика Саха (Якутия). По данным ТПП РФ, порядка 74% малого и среднего бизнеса в России составляют именно семейные компании, заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, кировская область, камчатский край, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, владимир путин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , послание президента федеральному собранию — 2024 , нацпроекты, семья
Твой бизнес, Россия, Кировская область, Камчатский край, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Владимир Путин, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Нацпроекты, Семья
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает включить меры поддержки семейного бизнеса в реализацию нового нацпроекта "Семья", сообщил РИА Новости глава палаты Сергей Катырин.
Президент РФ Владимир Путин
в ходе послания Федеральному собранию ранее в четверг объявил о запуске нового национального проекта "Семья".
"Считаем важным включить меры поддержки семейного бизнеса в новый нацпроект. Для этого необходимо предварительно узаконить само понятие "семейное предприятие" на федеральном уровне", – сказал Катырин.
По его словам, ТПП РФ готова предложить специальные федеральные и региональные программы льготной поддержки для начала и развития семейного бизнеса.
"Это повысит заинтересованность в развитии семейного дела в регионах. Более того, данная мера даст толчок в развитии института наставничества, откроет возможность получения преференций при поступлении в вузы по профилю семейного бизнеса", - добавил собеседник агентства.
Глава ТПП РФ также напомнил, что на региональном уровне понятие "семейное предпринимательство" закреплено уже в 8 субъектах, это Нижегородская, Рязанская, Владимирская, Тамбовская, Кировская области
, Республика Башкирия, Камчатский край
, Республика Саха (Якутия).
По данным ТПП РФ, порядка 74% малого и среднего бизнеса в России составляют именно семейные компании, заключил он.
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