https://ria.ru/20240229/podderzhka-1930261734.html

Глава ТПП: поддержку семейного бизнеса нужно включить в нацпроект "Семья"

Глава ТПП: поддержку семейного бизнеса нужно включить в нацпроект "Семья" - РИА Новости, 29.02.2024

Глава ТПП: поддержку семейного бизнеса нужно включить в нацпроект "Семья"

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает включить меры поддержки семейного бизнеса в реализацию нового нацпроекта "Семья", сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:42

2024-02-29T14:42

2024-02-29T14:42

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кировская область

камчатский край

сергей катырин

торгово-промышленная палата рф

владимир путин

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает включить меры поддержки семейного бизнеса в реализацию нового нацпроекта "Семья", сообщил РИА Новости глава палаты Сергей Катырин. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию ранее в четверг объявил о запуске нового национального проекта "Семья". "Считаем важным включить меры поддержки семейного бизнеса в новый нацпроект. Для этого необходимо предварительно узаконить само понятие "семейное предприятие" на федеральном уровне", – сказал Катырин. По его словам, ТПП РФ готова предложить специальные федеральные и региональные программы льготной поддержки для начала и развития семейного бизнеса. "Это повысит заинтересованность в развитии семейного дела в регионах. Более того, данная мера даст толчок в развитии института наставничества, откроет возможность получения преференций при поступлении в вузы по профилю семейного бизнеса", - добавил собеседник агентства. Глава ТПП РФ также напомнил, что на региональном уровне понятие "семейное предпринимательство" закреплено уже в 8 субъектах, это Нижегородская, Рязанская, Владимирская, Тамбовская, Кировская области, Республика Башкирия, Камчатский край, Республика Саха (Якутия). По данным ТПП РФ, порядка 74% малого и среднего бизнеса в России составляют именно семейные компании, заключил он.

https://ria.ru/20240209/gospodderzhka-1926429022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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