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Путин назвал обозначенную в послании программу планами суверенной страны - РИА Новости, 29.02.2024
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14:46 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/plany-1930262844.html
Путин назвал обозначенную в послании программу планами суверенной страны
Путин назвал обозначенную в послании программу планами суверенной страны - РИА Новости, 29.02.2024
Путин назвал обозначенную в послании программу планами суверенной страны
Программа, озвученная в послании Федеральному собранию, - это планы сильной и суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее, заявил президент России... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:46
2024-02-29T14:46
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программа, озвученная в послании Федеральному собранию, - это планы сильной и суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее, заявил президент России Владимир Путин. "Программа, которую обозначил сегодня в послании, носит объективный и фундаментальных характер. Это программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , россия
Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия
Путин назвал обозначенную в послании программу планами суверенной страны

Путин: обозначенная в послании программа — это планы сильной страны на будущее

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программа, озвученная в послании Федеральному собранию, - это планы сильной и суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Программа, которую обозначил сегодня в послании, носит объективный и фундаментальных характер. Это программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
Вчера, 14:34
 
ПолитикаВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Россия
 
 
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