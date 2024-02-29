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Путин назвал обозначенную в послании программу планами суверенной страны
Путин назвал обозначенную в послании программу планами суверенной страны - РИА Новости, 29.02.2024
Путин назвал обозначенную в послании программу планами суверенной страны
Программа, озвученная в послании Федеральному собранию, - это планы сильной и суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее, заявил президент России... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:46
2024-02-29T14:46
2024-02-29T14:46
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программа, озвученная в послании Федеральному собранию, - это планы сильной и суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее, заявил президент России Владимир Путин. "Программа, которую обозначил сегодня в послании, носит объективный и фундаментальных характер. Это программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия
Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия
Путин назвал обозначенную в послании программу планами суверенной страны
Путин: обозначенная в послании программа — это планы сильной страны на будущее