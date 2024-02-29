https://ria.ru/20240229/plany-1930262844.html

Путин назвал обозначенную в послании программу планами суверенной страны

Путин назвал обозначенную в послании программу планами суверенной страны - РИА Новости, 29.02.2024

Путин назвал обозначенную в послании программу планами суверенной страны

Программа, озвученная в послании Федеральному собранию, - это планы сильной и суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее, заявил президент России... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:46

2024-02-29T14:46

2024-02-29T14:46

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Программа, озвученная в послании Федеральному собранию, - это планы сильной и суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее, заявил президент России Владимир Путин. "Программа, которую обозначил сегодня в послании, носит объективный и фундаментальных характер. Это программа сильной, суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия