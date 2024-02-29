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У России есть ресурсы для достижения обозначенных планов, заявил Путин

У России есть ресурсы для достижения обозначенных планов, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

У России есть ресурсы для достижения обозначенных планов, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что у России есть ресурсы и возможности для выполнения обозначенных планов... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:21

2024-02-29T14:21

2024-02-29T15:13

россия

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что у России есть ресурсы и возможности для выполнения обозначенных планов развития."Для достижения поставленных целей у нас есть и ресурсы, и колоссальные возможности. Но я сейчас подчеркну главное. Выполнение всех намеченных планов сегодня прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев, всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте. От мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, поднимаются в атаку, под огнем идут вперед, жертвуют собой ради нас, ради Отчизны. Это они, наши воины, создают абсолютно необходимые условия будущего страны и ее развития. Низкий вам поклон, ребята", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Низкий вам поклон, ребята". Путин обратился к участникам СВО "Низкий вам поклон, ребята". Путин обратился к участникам СВО 2024-02-29T14:21 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024