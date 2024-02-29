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Почти 500 средних медработников обучат в Липецкой области за счет бюджета - РИА Новости, 29.02.2024
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Липецкая область
 
16:41 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/obuchenie-1930301950.html
Почти 500 средних медработников обучат в Липецкой области за счет бюджета
Почти 500 средних медработников обучат в Липецкой области за счет бюджета - РИА Новости, 29.02.2024
Почти 500 средних медработников обучат в Липецкой области за счет бюджета
Для решения кадровых проблем в региональном здравоохранении губернатор Липецкой области Игорь Артамонов инициировал новую форму целевого набора: за счет средств РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:41
2024-02-29T16:41
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 фев — РИА Новости. Для решения кадровых проблем в региональном здравоохранении губернатор Липецкой области Игорь Артамонов инициировал новую форму целевого набора: за счет средств областного бюджета власти планируют подготовить 480 медсестер и фельдшеров, сообщили в пресс-службе региона. Уточняется, что больницы и поликлиники региона, где ощущается дефицит специалистов среднего звена, получат средства на обучение будущих сотрудников и заключат с ними договоры. Подготовку медсестер и фельдшеров по целевым направлениям возьмут на себя медколледжи Липецкой области. Таким образом, медицинские учреждения региона будут обеспечены кадрами, а молодые специалисты — рабочими местами. "К кадровому вопросу в медицине мы подходим разносторонне. В регионе действует целый комплекс мер поддержки, выплат и программ. Целевой набор — одна из них. Она позволит обеспечивать наши учреждения молодыми специалистами", - цитирует пресс-служба Артамонова. Он также добавил, что в этом году за счет региональной казны будет реализована еще одна форма обучения — повышение квалификации. Она коснется медицинских сестер, которые становятся фельдшерами. Это позволит оказывать помощь пациентам на более высоком уровне, снизить нагрузку на врачей. В 2024 году свою квалификацию повысят 54 медсестры. По словам Артамонова, в целом задача устранения дефицита кадров в региональном здравоохранении постепенно решается. В прошлом году в Липецкую область удалось привлечь 256 новых врачей, 600 медсестер и фельдшеров. Это на 90 врачей и 100 сотрудников среднего медицинского персонала больше, чем годом ранее.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Почти 500 средних медработников обучат в Липецкой области за счет бюджета

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛИПЕЦК, 29 фев — РИА Новости. Для решения кадровых проблем в региональном здравоохранении губернатор Липецкой области Игорь Артамонов инициировал новую форму целевого набора: за счет средств областного бюджета власти планируют подготовить 480 медсестер и фельдшеров, сообщили в пресс-службе региона.
Уточняется, что больницы и поликлиники региона, где ощущается дефицит специалистов среднего звена, получат средства на обучение будущих сотрудников и заключат с ними договоры. Подготовку медсестер и фельдшеров по целевым направлениям возьмут на себя медколледжи Липецкой области. Таким образом, медицинские учреждения региона будут обеспечены кадрами, а молодые специалисты — рабочими местами.
"К кадровому вопросу в медицине мы подходим разносторонне. В регионе действует целый комплекс мер поддержки, выплат и программ. Целевой набор — одна из них. Она позволит обеспечивать наши учреждения молодыми специалистами", - цитирует пресс-служба Артамонова.
Он также добавил, что в этом году за счет региональной казны будет реализована еще одна форма обучения — повышение квалификации. Она коснется медицинских сестер, которые становятся фельдшерами. Это позволит оказывать помощь пациентам на более высоком уровне, снизить нагрузку на врачей. В 2024 году свою квалификацию повысят 54 медсестры.
По словам Артамонова, в целом задача устранения дефицита кадров в региональном здравоохранении постепенно решается. В прошлом году в Липецкую область удалось привлечь 256 новых врачей, 600 медсестер и фельдшеров. Это на 90 врачей и 100 сотрудников среднего медицинского персонала больше, чем годом ранее.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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