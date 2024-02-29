ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Горловке
ВСУ утром выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Петровский и Кировский районы Донецка и Горловку, выпустив восемнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram - канале ведомства.
Отмечается, что в 8.05 обстрел возобновился и до 8.35 несколько раз обстреляли Кировский район Донецка, выпустив двенадцать снарядов указанного калибра и Никитовский район Горловки, по нему выпущено три таких же снаряда.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.