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ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/obstrely-1930123358.html
ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 29.02.2024
ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска обстреляли утром Петровский и Кировский районы Донецка и Горловку, выпустив восемнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:00
2024-02-29T09:00
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Петровский и Кировский районы Донецка и Горловку, выпустив восемнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram - канале ведомства. Отмечается, что в 8.05 обстрел возобновился и до 8.35 несколько раз обстреляли Кировский район Донецка, выпустив двенадцать снарядов указанного калибра и Никитовский район Горловки, по нему выпущено три таких же снаряда. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
донецк
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донецк, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ утром выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли утром Петровский и Кировский районы Донецка и Горловку, выпустив восемнадцать снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram - канале ведомства.
Военнослужащие инженерно-саперного полка ЦВО в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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08:00
Отмечается, что в 8.05 обстрел возобновился и до 8.35 несколько раз обстреляли Кировский район Донецка, выпустив двенадцать снарядов указанного калибра и Никитовский район Горловки, по нему выпущено три таких же снаряда.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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