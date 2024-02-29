https://ria.ru/20240229/nikitin-1930353841.html

Никитин высоко оценил озвученные Путиным меры повышения рождаемости

Никитин высоко оценил озвученные Путиным меры повышения рождаемости - РИА Новости, 29.02.2024

Никитин высоко оценил озвученные Путиным меры повышения рождаемости

Руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин высоко оценил предложенные... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T21:03

2024-02-29T21:03

2024-02-29T21:03

общество

новгородская область

андрей никитин (политик)

россия

боровичи

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 фев - РИА Новости. Руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин высоко оценил предложенные президентом РФ Владимиром Путиным новые меры по повышению рождаемости и поддержке репродуктивного здоровья. Путин в четверг выступил с посланием Федеральному Собранию, в котором определил перспективы развития страны до 2030 года. "Как глава комиссии Госсовета по социальной политике счастлив от того, какой пакет мер поддержки по рождаемости, поддержке репродуктивного здоровья предполагается в новом национальном проекте "Семья". Это крайне важно, сегодня назрела эта необходимость, и сегодня это очень востребовано. Не менее важно, что президент сказал, что регионы с рождаемостью ниже среднероссийской дополнительно поддержат. Наша задача - сделать так, чтобы все средства, о которых говорил президент, превратились в реальные результаты", - отметил Никитин. Никитин напомнил, что Новгородская область наряду с Пензенской и Тамбовской является пилотным регионом по поддержке рождаемости в малых городах. В Боровичах, Валдае и Старой Руссе уже появился муниципальный материнский капитал. Будут строиться новые дома, детские площадки, ремонтироваться женские консультации. В конце года на заседании Госсовета, посвященном году семьи, Никитин предложит эти меры президенту для распространения на всю страну. Глава региона также отметил значимость продления программы по переселению из аварийного жилья и добавил, что работа в регионе будет продолжена. "Мы закончили ту программу с опережением, поэтому надеемся, что какие-то дополнительные преференции по срокам и суммам со стороны правительства к нам будут", - добавил Никитин. Он также обратил внимание на то, что Путин объявил о старте с 2025 года программы капремонта детских садов. Распространить эту программу на детские сады и техникумы Никитин ранее предлагал президенту. Губернатор также отметил, что президент упомянул о высокоскоростной магистрали, которая пройдет, по словам Путина, "через нашу древнюю столицу - Великий Новгород". Это, по словам Никитина, будет способствовать развитию области. Планируется сделать новый генплан и для города, и для Новгородского района, чтобы развивать инфраструктуру.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, новгородская область, андрей никитин (политик), россия, боровичи, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024