https://ria.ru/20240229/nauka-1930208520.html
Путин назвал науку основой основ технологического развития России
Путин назвал науку основой основ технологического развития России - РИА Новости, 29.02.2024
Путин назвал науку основой основ технологического развития России
Президент России Владимир Путин поручил правительству определить конкретные параметры по повышению оплаты труда преподавателям в вузах и начать внедрять их уже... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:11
2024-02-29T13:11
2024-02-29T14:01
наука
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству определить конкретные параметры по повышению оплаты труда преподавателям в вузах и начать внедрять их уже с 1 сентября.Оглашая послание Федеральному собранию, глава государства заявил, что профессиональные основы будущего специалисты закладываются на первых курсах, где преподаются фундаментальные дисциплины."Считаю необходимым повысить уровень оплаты труда преподавателей таких предметов и прошу правительство предложить конкретные параметры этого решения и начать их внедрение уже с 1 сентября в пилотном режиме. Потребуются дополнительные ресурсы. По предварительным подсчетам, в этом году 1,5 миллиарда, потом 4,5. Эти деньги у нас тоже подсчитаны", - сказал Путин.По его словам, наука - основа основ технологического развития России.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Основа основ": Путин назвал науку основой технологического развития
"Основа основ": Путин назвал науку основой технологического развития
2024-02-29T13:11
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, владимир путин
Наука, Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Экономика, Владимир Путин
Путин назвал науку основой основ технологического развития России
Путин поручил определить параметры по повышению оплаты труда преподавателей
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству определить конкретные параметры по повышению оплаты труда преподавателям в вузах и начать внедрять их уже с 1 сентября.
Оглашая послание Федеральному собранию, глава государства заявил, что профессиональные основы будущего специалисты закладываются на первых курсах, где преподаются фундаментальные дисциплины.
"Считаю необходимым повысить уровень оплаты труда преподавателей таких предметов и прошу правительство предложить конкретные параметры этого решения и начать их внедрение уже с 1 сентября в пилотном режиме. Потребуются дополнительные ресурсы. По предварительным подсчетам, в этом году 1,5 миллиарда, потом 4,5. Эти деньги у нас тоже подсчитаны", - сказал Путин.
По его словам, наука - основа основ технологического развития России.
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