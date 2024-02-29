https://ria.ru/20240229/nauka-1930208520.html

Путин назвал науку основой основ технологического развития России

Путин назвал науку основой основ технологического развития России - РИА Новости, 29.02.2024

Путин назвал науку основой основ технологического развития России

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить конкретные параметры по повышению оплаты труда преподавателям в вузах и начать внедрять их уже... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:11

2024-02-29T13:11

2024-02-29T14:01

наука

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству определить конкретные параметры по повышению оплаты труда преподавателям в вузах и начать внедрять их уже с 1 сентября.Оглашая послание Федеральному собранию, глава государства заявил, что профессиональные основы будущего специалисты закладываются на первых курсах, где преподаются фундаментальные дисциплины."Считаю необходимым повысить уровень оплаты труда преподавателей таких предметов и прошу правительство предложить конкретные параметры этого решения и начать их внедрение уже с 1 сентября в пилотном режиме. Потребуются дополнительные ресурсы. По предварительным подсчетам, в этом году 1,5 миллиарда, потом 4,5. Эти деньги у нас тоже подсчитаны", - сказал Путин.По его словам, наука - основа основ технологического развития России.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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"Основа основ": Путин назвал науку основой технологического развития "Основа основ": Путин назвал науку основой технологического развития 2024-02-29T13:11 true PT1M11S

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Кирилл Волков

россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, владимир путин