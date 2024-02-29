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Котяков рассказал, как сформируют нацпроект "Семья" - РИА Новости, 29.02.2024
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16:17 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930295061.html
Котяков рассказал, как сформируют нацпроект "Семья"
Котяков рассказал, как сформируют нацпроект "Семья" - РИА Новости, 29.02.2024
Котяков рассказал, как сформируют нацпроект "Семья"
Мероприятия национального проекта "Семья" будут выстраиваться при участии родительского сообщества России, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:17
2024-02-29T16:17
общество
россия
антон котяков
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мероприятия национального проекта "Семья" будут выстраиваться при участии родительского сообщества России, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Ранее во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет запущен новый национальный проект под названием "Семья". "В ходе послания уже была озвучена часть мероприятий, которые войдут в состав нового национального проекта – продление программы материнского капитала, продление выплаты на третьего ребенка, семейная ипотека. Этот год указом президента объявлен Годом семьи. В ходе мероприятий Года семьи совместно с родительским сообществом будем вырабатывать и другие решения, которые станут каркасом нового национального проекта", - сказал Котяков журналистам. Он отметил, что государственная политика последовательно выстраивается вокруг интересов семьи и семейных ценностей. По инициативе президента в 2007 году стартовала программа материнского капитала, а также создана целостная поддержка семей с детьми с невысокими доходами. "С 1 июля 2023 года действуют региональные программы по повышению рождаемости. В каждом субъекте есть своя специфика и свой набор индивидуальных решений, которые могут быть эффективны в данном конкретном регионе. И дополнительное федеральное финансирование для поддержки семей с детьми в размере 75 миллиардов рублей, как сегодня поручил президент, позволит усилить предложенные регионами решения. Акцент на тех субъектах, где ситуация – наиболее сложная", - добавил Котяков.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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общество, россия, антон котяков, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Общество, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Котяков рассказал, как сформируют нацпроект "Семья"

Котяков: нацпроект "Семья" сформируют с родительским сообществом России

© iStock.com / molchanovdmitryСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© iStock.com / molchanovdmitry
Семья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мероприятия национального проекта "Семья" будут выстраиваться при участии родительского сообщества России, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Ранее во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет запущен новый национальный проект под названием "Семья".
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
Вчера, 14:34
"В ходе послания уже была озвучена часть мероприятий, которые войдут в состав нового национального проекта – продление программы материнского капитала, продление выплаты на третьего ребенка, семейная ипотека. Этот год указом президента объявлен Годом семьи. В ходе мероприятий Года семьи совместно с родительским сообществом будем вырабатывать и другие решения, которые станут каркасом нового национального проекта", - сказал Котяков журналистам.
Он отметил, что государственная политика последовательно выстраивается вокруг интересов семьи и семейных ценностей. По инициативе президента в 2007 году стартовала программа материнского капитала, а также создана целостная поддержка семей с детьми с невысокими доходами.
"С 1 июля 2023 года действуют региональные программы по повышению рождаемости. В каждом субъекте есть своя специфика и свой набор индивидуальных решений, которые могут быть эффективны в данном конкретном регионе. И дополнительное федеральное финансирование для поддержки семей с детьми в размере 75 миллиардов рублей, как сегодня поручил президент, позволит усилить предложенные регионами решения. Акцент на тех субъектах, где ситуация – наиболее сложная", - добавил Котяков.
Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
"Время героев". Послание Путина Федеральному собранию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
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1 из 12
© РИА Новости / POOL

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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4 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
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10 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

Люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в кинотеатре в ТРК Шкиперский молл в Санкт-Петербурге

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Участник турнира Игры Будущего смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в Казани

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ОбществоРоссияАнтон КотяковВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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