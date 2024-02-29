https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930295061.html

Котяков рассказал, как сформируют нацпроект "Семья"

Котяков рассказал, как сформируют нацпроект "Семья" - РИА Новости, 29.02.2024

Котяков рассказал, как сформируют нацпроект "Семья"

Мероприятия национального проекта "Семья" будут выстраиваться при участии родительского сообщества России, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:17

2024-02-29T16:17

2024-02-29T16:17

общество

россия

антон котяков

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мероприятия национального проекта "Семья" будут выстраиваться при участии родительского сообщества России, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Ранее во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет запущен новый национальный проект под названием "Семья". "В ходе послания уже была озвучена часть мероприятий, которые войдут в состав нового национального проекта – продление программы материнского капитала, продление выплаты на третьего ребенка, семейная ипотека. Этот год указом президента объявлен Годом семьи. В ходе мероприятий Года семьи совместно с родительским сообществом будем вырабатывать и другие решения, которые станут каркасом нового национального проекта", - сказал Котяков журналистам. Он отметил, что государственная политика последовательно выстраивается вокруг интересов семьи и семейных ценностей. По инициативе президента в 2007 году стартовала программа материнского капитала, а также создана целостная поддержка семей с детьми с невысокими доходами. "С 1 июля 2023 года действуют региональные программы по повышению рождаемости. В каждом субъекте есть своя специфика и свой набор индивидуальных решений, которые могут быть эффективны в данном конкретном регионе. И дополнительное федеральное финансирование для поддержки семей с детьми в размере 75 миллиардов рублей, как сегодня поручил президент, позволит усилить предложенные регионами решения. Акцент на тех субъектах, где ситуация – наиболее сложная", - добавил Котяков.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, антон котяков, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024