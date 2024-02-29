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В Петербурге нашли мумию мужчины, сообщил источник - РИА Новости, 29.02.2024
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09:24 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/mumiya-1930127994.html
В Петербурге нашли мумию мужчины, сообщил источник
В Петербурге нашли мумию мужчины, сообщил источник - РИА Новости, 29.02.2024
В Петербурге нашли мумию мужчины, сообщил источник
Сотрудники коммунальных служб нашли в одной из квартир в Пушкинском районе Санкт-Петербурга тело мужчины, который скончался несколько лет назад, сообщил РИА... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:24
2024-02-29T09:24
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев -РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб нашли в одной из квартир в Пушкинском районе Санкт-Петербурга тело мужчины, который скончался несколько лет назад, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "Сотрудниками коммунальной службы в квартире на улице Красной Звезды в городе Пушкин было обнаружено тело мужчины 1950 года рождения. Судя по состоянию тела, смерть наступила несколько лет назад", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей. Комментарием регионального главка МВД РФ по поводу этой ситуации РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге нашли мумию мужчины, сообщил источник

Источник: в Петербурге нашли тело мужчины, умершего несколько лет назад

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев -РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб нашли в одной из квартир в Пушкинском районе Санкт-Петербурга тело мужчины, который скончался несколько лет назад, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
«
"Сотрудниками коммунальной службы в квартире на улице Красной Звезды в городе Пушкин было обнаружено тело мужчины 1950 года рождения. Судя по состоянию тела, смерть наступила несколько лет назад", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Комментарием регионального главка МВД РФ по поводу этой ситуации РИА Новости пока не располагает.
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