https://ria.ru/20240229/mumiya-1930127994.html

В Петербурге нашли мумию мужчины, сообщил источник

В Петербурге нашли мумию мужчины, сообщил источник - РИА Новости, 29.02.2024

В Петербурге нашли мумию мужчины, сообщил источник

Сотрудники коммунальных служб нашли в одной из квартир в Пушкинском районе Санкт-Петербурга тело мужчины, который скончался несколько лет назад, сообщил РИА... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T09:24

2024-02-29T09:24

2024-02-29T09:24

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев -РИА Новости. Сотрудники коммунальных служб нашли в одной из квартир в Пушкинском районе Санкт-Петербурга тело мужчины, который скончался несколько лет назад, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "Сотрудниками коммунальной службы в квартире на улице Красной Звезды в городе Пушкин было обнаружено тело мужчины 1950 года рождения. Судя по состоянию тела, смерть наступила несколько лет назад", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей. Комментарием регионального главка МВД РФ по поводу этой ситуации РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240202/mumiya-1924977406.html

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2024

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происшествия, санкт-петербург, россия