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В Казахстане задержали главу госпредприятия по гособоронзаказу - РИА Новости, 29.02.2024
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09:34 29.02.2024 (обновлено: 09:35 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/kazakhstan-1930128377.html
В Казахстане задержали главу госпредприятия по гособоронзаказу
В Казахстане задержали главу госпредприятия по гособоронзаказу - РИА Новости, 29.02.2024
В Казахстане задержали главу госпредприятия по гособоронзаказу
Глава государственного предприятия "Казспецэкспорт" Аршат Аяганов задержан в Казахстане по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при поставке... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:34
2024-02-29T09:35
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казахстан
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АСТАНА, 29 фев – РИА Новости. Глава государственного предприятия "Казспецэкспорт" Аршат Аяганов задержан в Казахстане по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при поставке бронированной военной техники, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ). "Агентство по финансовому мониторингу сообщает о задержании 23 февраля 2024 года и. о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт" Аршата Аяганова по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники", - говорится в сообщении ведомства. В ноябре 2023 года АФМ проинформировало о задержании должностных лиц РГП "Казспецэкспорт" и руководителей подконтрольных ему юридических лиц. Всех их подозревают в хищении около 2,14 миллиона долларов бюджетных средств при закупке товаров военного назначения. В частности, подозреваемые якобы завышали цены в рамках выполнения гособоронзаказа. Предприятие "Казспецэкспорт" создано правительством Казахстана в целях обеспечения вооруженных сил, других войск и воинских формирований и работает по направлениям импорта и экспорта вооружения и военной техники, а также военного имущества.
https://radiosputnik.ru/20240206/bektenov-1925777664.html
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в мире, казахстан
В мире, Казахстан
В Казахстане задержали главу госпредприятия по гособоронзаказу

В Казахстане задержали главу "Казспецэкспорт" Аяганова

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 29 фев – РИА Новости. Глава государственного предприятия "Казспецэкспорт" Аршат Аяганов задержан в Казахстане по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при поставке бронированной военной техники, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
«
"Агентство по финансовому мониторингу сообщает о задержании 23 февраля 2024 года и. о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт" Аршата Аяганова по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники", - говорится в сообщении ведомства.
В ноябре 2023 года АФМ проинформировало о задержании должностных лиц РГП "Казспецэкспорт" и руководителей подконтрольных ему юридических лиц. Всех их подозревают в хищении около 2,14 миллиона долларов бюджетных средств при закупке товаров военного назначения. В частности, подозреваемые якобы завышали цены в рамках выполнения гособоронзаказа.
Предприятие "Казспецэкспорт" создано правительством Казахстана в целях обеспечения вооруженных сил, других войск и воинских формирований и работает по направлениям импорта и экспорта вооружения и военной техники, а также военного имущества.
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