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Путин назвал суверенитет России самой надежной защитой капитала
Путин назвал суверенитет России самой надежной защитой капитала - РИА Новости, 29.02.2024
Путин назвал суверенитет России самой надежной защитой капитала
Президент России Владимир Путин заявил, что самая надежная защита капиталов российского бизнеса – это "наша сильная суверенная страна". РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:28
2024-02-29T13:28
2024-02-29T13:41
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что самая надежная защита капиталов российского бизнеса – это "наша сильная суверенная страна"."Самая надежная защита активов, капиталов российского бизнеса – наша сильная, суверенная страна", - сказал глава государства в ходе оглашения послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, владимир путин
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Экономика, Владимир Путин
Путин назвал суверенитет России самой надежной защитой капитала
Путин назвал сильную и суверенную Россию самой надежной защитой капитала
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что самая надежная защита капиталов российского бизнеса – это "наша сильная суверенная страна".
"Самая надежная защита активов, капиталов российского бизнеса – наша сильная, суверенная страна", - сказал глава государства в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания.
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