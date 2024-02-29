https://ria.ru/20240229/kapital-1930219109.html

Путин назвал суверенитет России самой надежной защитой капитала

Путин назвал суверенитет России самой надежной защитой капитала - РИА Новости, 29.02.2024

Путин назвал суверенитет России самой надежной защитой капитала

Президент России Владимир Путин заявил, что самая надежная защита капиталов российского бизнеса – это "наша сильная суверенная страна". РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:28

2024-02-29T13:28

2024-02-29T13:41

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что самая надежная защита капиталов российского бизнеса – это "наша сильная суверенная страна"."Самая надежная защита активов, капиталов российского бизнеса – наша сильная, суверенная страна", - сказал глава государства в ходе оглашения послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, владимир путин