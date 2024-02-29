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Кандидаты в президенты обсудили поддержку участников СВО - РИА Новости, 29.02.2024
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10:56 29.02.2024 (обновлено: 11:12 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/kandidaty-1930143821.html
Кандидаты в президенты обсудили поддержку участников СВО
Кандидаты в президенты обсудили поддержку участников СВО - РИА Новости, 29.02.2024
Кандидаты в президенты обсудили поддержку участников СВО
Необходима системная программа социальной, психологической и финансовой поддержки участников СВО, вернувшихся после боевых действий, считают кандидаты в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:56
2024-02-29T11:12
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Необходима системная программа социальной, психологической и финансовой поддержки участников СВО, вернувшихся после боевых действий, считают кандидаты в президенты РФ, выступившие в ходе дебатов. "В первую очередь нам предстоит решить вопрос, как мы будем поддерживать всех тех, кто вернётся (после СВО - ред.). Об этом мы должны подумать уже сейчас... Должна быть целая программа поддержки вернувшихся со специальной военной операции, объемная, большая программа, потому что мало помочь в финансовом плане, важно еще и помочь психологически, помощь в трудоустройстве, помочь даже в построении семьи", - заявил во время дебатов на Первом канале кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий также отметил, что поддержка участников СВО должна стать более качественной и системной. "Нам необходимо качественнее, системнее, глубже поддерживать и бойцов, офицеров, тех, кто там защищает нас, и членов их семей, и тех, кто вернулся, и те семьи, которые потеряли кормильца", - сказал Слуцкий. Николай Харитонов, выдвинутый от КПРФ, особо подчеркнул, что необходима не только финансовая поддержка, но и социальная, и психологическая помощь вернувшимся с СВО бойцам. "Необходимо сегодня готовить условия, куда вернутся (участники СВО - ред.), интересоваться состоянием, настроением в семье… Необходимо социально посмотреть прежние работы. Если воин как бы не подходит по состоянию - и после того, как он пройдет восстановление, посмотреть другой вид работы… Необходимо готовить социальную переориентацию", - заявил представитель коммунистов в ходе дебатов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, кпрф, лдпр
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, КПРФ, ЛДПР, Выборы президента России — 2024
Кандидаты в президенты обсудили поддержку участников СВО

Кандидаты в президенты России обсудили меры поддержки участников СВО

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Необходима системная программа социальной, психологической и финансовой поддержки участников СВО, вернувшихся после боевых действий, считают кандидаты в президенты РФ, выступившие в ходе дебатов.
"В первую очередь нам предстоит решить вопрос, как мы будем поддерживать всех тех, кто вернётся (после СВО - ред.). Об этом мы должны подумать уже сейчас... Должна быть целая программа поддержки вернувшихся со специальной военной операции, объемная, большая программа, потому что мало помочь в финансовом плане, важно еще и помочь психологически, помощь в трудоустройстве, помочь даже в построении семьи", - заявил во время дебатов на Первом канале кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков.
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Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий также отметил, что поддержка участников СВО должна стать более качественной и системной.
"Нам необходимо качественнее, системнее, глубже поддерживать и бойцов, офицеров, тех, кто там защищает нас, и членов их семей, и тех, кто вернулся, и те семьи, которые потеряли кормильца", - сказал Слуцкий.
Николай Харитонов, выдвинутый от КПРФ, особо подчеркнул, что необходима не только финансовая поддержка, но и социальная, и психологическая помощь вернувшимся с СВО бойцам.
"Необходимо сегодня готовить условия, куда вернутся (участники СВО - ред.), интересоваться состоянием, настроением в семье… Необходимо социально посмотреть прежние работы. Если воин как бы не подходит по состоянию - и после того, как он пройдет восстановление, посмотреть другой вид работы… Необходимо готовить социальную переориентацию", - заявил представитель коммунистов в ходе дебатов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФКПРФЛДПР
 
 
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