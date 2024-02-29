https://ria.ru/20240229/golosovanie-1930149614.html
Сенатор рассказал о досрочном голосовании в Херсонской области
Сенатор рассказал о досрочном голосовании в Херсонской области - РИА Новости, 29.02.2024
Сенатор рассказал о досрочном голосовании в Херсонской области
В Херсонской области проходит первый этап досрочного голосования на выборах президента РФ, люди идут на избирательные участки с большим воодушевлением,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:11
2024-02-29T11:11
2024-02-29T11:11
выборы президента россии — 2024
политика
херсонская область
россия
сша
вооруженные силы украины
евросоюз
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. В Херсонской области проходит первый этап досрочного голосования на выборах президента РФ, люди идут на избирательные участки с большим воодушевлением, рассказал РИА Новости сенатор от региона Константин Басюк. "В Херсонской области, как и в ряде других регионов России, уже стартовало досрочное голосование на выборах президента России. Оно проходит у нас в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта. Это особенно актуально в непростых условиях военного положения", - сказал политик. По его словам, первые дни досрочного голосования в области уже прошли в семи муниципальных округах. "И очень успешно. Люди идут на избирательные участки с большим воодушевлением, проявляя и политическую сознательность, и активную жизненную позицию", - отметил сенатор. Басюк рассказал, что передвижные участки и группы для голосования работают, в том числе и в 15-километровой зоне. "Это правильно. Каждый херсонец должен иметь право на реализацию своих избирательных прав. Они это более чем заслужили, живя и работая под постоянным давлением, угрозами и обстрелами ВСУ", - подчеркнул он. "Организованы и готовы к голосованию 15-17 марта все стационарные избирательные участки. Избирком Херсонской области прошел сильную школу – от референдума о вхождении в состав России в 2022 году до выборов областной Думы в прошлом году, в единый день голосования",- добавил законодатель. Честность и прозрачность волеизъявления жителей Херсонской области, как и по всей стране, будут гарантированы институтом наблюдателей, сказал политик. "Ждем, в том числе и иностранных гостей. Во время региональных выборов в прошлом году к нам приезжали из США, стран ЕС", - напомнил сенатор. В плане обеспечения безопасности "делается все возможное", сказал Басюк. "Вся подготовка к выборам осуществляется с учетом всех аспектов безопасности, как для членов избирательных комиссий, наблюдателей, так и для херсонцев, которые придут голосовать. Это, как я не раз уже говорил, абсолютный приоритет. Сотрудники наших региональных силовых структур, Росгвардии, также уже имеют большой опыт обеспечения безопасности и выборов и крупных мероприятий", - подчеркнул политик. Сам Басюк планирует голосовать в Геническе.
https://ria.ru/20240228/vybory-1929956375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, херсонская область , россия, сша, вооруженные силы украины, евросоюз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Выборы президента России — 2024, Политика, Херсонская область , Россия, США, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Сенатор рассказал о досрочном голосовании в Херсонской области
Сенатор Константин Басюк рассказал о досрочном голосовании в Херсонской области
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. В Херсонской области проходит первый этап досрочного голосования на выборах президента РФ, люди идут на избирательные участки с большим воодушевлением, рассказал РИА Новости сенатор от региона Константин Басюк.
"В Херсонской области, как и в ряде других регионов России, уже стартовало досрочное голосование на выборах президента России. Оно проходит у нас в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта. Это особенно актуально в непростых условиях военного положения", - сказал политик.
ЦИК рассказал о досрочном голосовании на выборах президента за рубежом
По его словам, первые дни досрочного голосования в области уже прошли в семи муниципальных округах.
"И очень успешно. Люди идут на избирательные участки с большим воодушевлением, проявляя и политическую сознательность, и активную жизненную позицию", - отметил сенатор.
Басюк рассказал, что передвижные участки и группы для голосования работают, в том числе и в 15-километровой зоне.
"Это правильно. Каждый херсонец должен иметь право на реализацию своих избирательных прав. Они это более чем заслужили, живя и работая под постоянным давлением, угрозами и обстрелами ВСУ
", - подчеркнул он.
Голосование на выборах президента России пройдет в трех городах в США
"Организованы и готовы к голосованию 15-17 марта все стационарные избирательные участки. Избирком Херсонской области прошел сильную школу – от референдума о вхождении в состав России в 2022 году до выборов областной Думы в прошлом году, в единый день голосования",- добавил законодатель.
Честность и прозрачность волеизъявления жителей Херсонской области, как и по всей стране, будут гарантированы институтом наблюдателей, сказал политик.
"Ждем, в том числе и иностранных гостей. Во время региональных выборов в прошлом году к нам приезжали из США
, стран ЕС
", - напомнил сенатор.
В плане обеспечения безопасности "делается все возможное", сказал Басюк.
"Вся подготовка к выборам осуществляется с учетом всех аспектов безопасности, как для членов избирательных комиссий, наблюдателей, так и для херсонцев, которые придут голосовать. Это, как я не раз уже говорил, абсолютный приоритет. Сотрудники наших региональных силовых структур, Росгвардии
, также уже имеют большой опыт обеспечения безопасности и выборов и крупных мероприятий", - подчеркнул политик.
Сам Басюк планирует голосовать в Геническе
.