https://ria.ru/20240229/golosovanie-1930149614.html

Сенатор рассказал о досрочном голосовании в Херсонской области

Сенатор рассказал о досрочном голосовании в Херсонской области - РИА Новости, 29.02.2024

Сенатор рассказал о досрочном голосовании в Херсонской области

В Херсонской области проходит первый этап досрочного голосования на выборах президента РФ, люди идут на избирательные участки с большим воодушевлением,... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:11

2024-02-29T11:11

2024-02-29T11:11

выборы президента россии — 2024

политика

херсонская область

россия

сша

вооруженные силы украины

евросоюз

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. В Херсонской области проходит первый этап досрочного голосования на выборах президента РФ, люди идут на избирательные участки с большим воодушевлением, рассказал РИА Новости сенатор от региона Константин Басюк. "В Херсонской области, как и в ряде других регионов России, уже стартовало досрочное голосование на выборах президента России. Оно проходит у нас в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта. Это особенно актуально в непростых условиях военного положения", - сказал политик. По его словам, первые дни досрочного голосования в области уже прошли в семи муниципальных округах. "И очень успешно. Люди идут на избирательные участки с большим воодушевлением, проявляя и политическую сознательность, и активную жизненную позицию", - отметил сенатор. Басюк рассказал, что передвижные участки и группы для голосования работают, в том числе и в 15-километровой зоне. "Это правильно. Каждый херсонец должен иметь право на реализацию своих избирательных прав. Они это более чем заслужили, живя и работая под постоянным давлением, угрозами и обстрелами ВСУ", - подчеркнул он. "Организованы и готовы к голосованию 15-17 марта все стационарные избирательные участки. Избирком Херсонской области прошел сильную школу – от референдума о вхождении в состав России в 2022 году до выборов областной Думы в прошлом году, в единый день голосования",- добавил законодатель. Честность и прозрачность волеизъявления жителей Херсонской области, как и по всей стране, будут гарантированы институтом наблюдателей, сказал политик. "Ждем, в том числе и иностранных гостей. Во время региональных выборов в прошлом году к нам приезжали из США, стран ЕС", - напомнил сенатор. В плане обеспечения безопасности "делается все возможное", сказал Басюк. "Вся подготовка к выборам осуществляется с учетом всех аспектов безопасности, как для членов избирательных комиссий, наблюдателей, так и для херсонцев, которые придут голосовать. Это, как я не раз уже говорил, абсолютный приоритет. Сотрудники наших региональных силовых структур, Росгвардии, также уже имеют большой опыт обеспечения безопасности и выборов и крупных мероприятий", - подчеркнул политик. Сам Басюк планирует голосовать в Геническе.

https://ria.ru/20240228/vybory-1929956375.html

https://ria.ru/20240221/vybory-1928834825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, херсонская область , россия, сша, вооруженные силы украины, евросоюз, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)