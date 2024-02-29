https://ria.ru/20240229/fosagro-1930148421.html
"ФосАгро" названа самой информационно открытой компанией года
"ФосАгро" названа самой информационно открытой компанией года - РИА Новости, 29.02.2024
"ФосАгро" названа самой информационно открытой компанией года
Компания "ФосАгро" получила премию информационных агентств "Интерфакс" и АК&М, которая ежегодно присуждается за передовую практику раскрытия информации на... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:07
2024-02-29T11:07
2024-02-29T11:07
фосагро
новости компаний - экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878056457_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_19618d24f862e0b7262fb0cff38bf8e4.jpg
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Компания "ФосАгро" получила премию информационных агентств "Интерфакс" и АК&М, которая ежегодно присуждается за передовую практику раскрытия информации на фондовом рынке, сообщает пресс-служба организации. "ФосАгро" неизменно уделяет особое внимание качеству и срокам раскрытия информации, поддержанию активных коммуникаций с инвесторами, журналистами, широким кругом заинтересованных лиц. Мы видим, что, несмотря на все изменения, эти усилия неизменно вознаграждаются рынком. Сегодняшняя награда - еще одно подтверждение этому", - отметил председатель совета директоров компании Виктор Черепов, слова которого приводит пресс-служба. Компания получила высокие оценки по большинству из 21 критериев, которые анализировались в ходе конкурса. Жюри также оценило общую приверженность "ФосАгро" принципам транспарентности. "Жюри, присуждая первое место "ФосАгро", отметило, что компания, в отличие от многих других эмитентов, не стала закрывать информацию, продолжила публиковать ее в срок и без изъятий. В пользу победителя говорит прекрасно организованный корпоративный сайт, ежеквартальная публикация отчетности по МСФО и ее качество, подробное раскрытие нефинансовых данных. Компания лидирует по числу оперативных сообщений, раскрытых сверх обязательного списка сущфактов - на основании принципа существенности этой информации для инвесторов, также она одной из первых выпускает отчеты по МСФО", - сказал на церемонии председатель жюри премии, заместитель генерального директора "Интерфакса" Владимир Герасимов. Премию "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" присуждают с 2003 года. Ей отмечаются компании, добившиеся наибольших успехов в оперативном и полном раскрытии информации для инвесторов. При выборе победителя жюри учитывает полноту и своевременность раскрытия компаниями отчетности, в том числе об устойчивом развитии, сообщений о корпоративных событиях, информации о конечных собственниках, корпоративном управлении, а также качество сайта, наличие на нем удобного функционала для инвесторов, проактивность и осознанность информационной политики компании.
https://ria.ru/20240201/pobeda-1924901354.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878056457_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_92bf04b39bae8e98217a44d2740792eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, новости компаний - экономика
ФосАгро, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Компания "ФосАгро" получила премию информационных агентств "Интерфакс" и АК&М, которая ежегодно присуждается за передовую практику раскрытия информации на фондовом рынке, сообщает пресс-служба организации.
"ФосАгро" неизменно уделяет особое внимание качеству и срокам раскрытия информации, поддержанию активных коммуникаций с инвесторами, журналистами, широким кругом заинтересованных лиц. Мы видим, что, несмотря на все изменения, эти усилия неизменно вознаграждаются рынком. Сегодняшняя награда - еще одно подтверждение этому", - отметил председатель совета директоров компании Виктор Черепов, слова которого приводит пресс-служба.
Компания получила высокие оценки по большинству из 21 критериев, которые анализировались в ходе конкурса. Жюри также оценило общую приверженность "ФосАгро"
принципам транспарентности.
"Жюри, присуждая первое место "ФосАгро", отметило, что компания, в отличие от многих других эмитентов, не стала закрывать информацию, продолжила публиковать ее в срок и без изъятий. В пользу победителя говорит прекрасно организованный корпоративный сайт, ежеквартальная публикация отчетности по МСФО и ее качество, подробное раскрытие нефинансовых данных. Компания лидирует по числу оперативных сообщений, раскрытых сверх обязательного списка сущфактов - на основании принципа существенности этой информации для инвесторов, также она одной из первых выпускает отчеты по МСФО", - сказал на церемонии председатель жюри премии, заместитель генерального директора "Интерфакса" Владимир Герасимов.
Премию "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" присуждают с 2003 года. Ей отмечаются компании, добившиеся наибольших успехов в оперативном и полном раскрытии информации для инвесторов. При выборе победителя жюри учитывает полноту и своевременность раскрытия компаниями отчетности, в том числе об устойчивом развитии, сообщений о корпоративных событиях, информации о конечных собственниках, корпоративном управлении, а также качество сайта, наличие на нем удобного функционала для инвесторов, проактивность и осознанность информационной политики компании.
ФосАгро победила в трех из пяти номинаций "Лидеров ответственного бизнеса"