https://ria.ru/20240229/fosagro-1930148421.html

"ФосАгро" названа самой информационно открытой компанией года

"ФосАгро" названа самой информационно открытой компанией года - РИА Новости, 29.02.2024

"ФосАгро" названа самой информационно открытой компанией года

Компания "ФосАгро" получила премию информационных агентств "Интерфакс" и АК&М, которая ежегодно присуждается за передовую практику раскрытия информации на... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:07

2024-02-29T11:07

2024-02-29T11:07

фосагро

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Компания "ФосАгро" получила премию информационных агентств "Интерфакс" и АК&М, которая ежегодно присуждается за передовую практику раскрытия информации на фондовом рынке, сообщает пресс-служба организации. "ФосАгро" неизменно уделяет особое внимание качеству и срокам раскрытия информации, поддержанию активных коммуникаций с инвесторами, журналистами, широким кругом заинтересованных лиц. Мы видим, что, несмотря на все изменения, эти усилия неизменно вознаграждаются рынком. Сегодняшняя награда - еще одно подтверждение этому", - отметил председатель совета директоров компании Виктор Черепов, слова которого приводит пресс-служба. Компания получила высокие оценки по большинству из 21 критериев, которые анализировались в ходе конкурса. Жюри также оценило общую приверженность "ФосАгро" принципам транспарентности. "Жюри, присуждая первое место "ФосАгро", отметило, что компания, в отличие от многих других эмитентов, не стала закрывать информацию, продолжила публиковать ее в срок и без изъятий. В пользу победителя говорит прекрасно организованный корпоративный сайт, ежеквартальная публикация отчетности по МСФО и ее качество, подробное раскрытие нефинансовых данных. Компания лидирует по числу оперативных сообщений, раскрытых сверх обязательного списка сущфактов - на основании принципа существенности этой информации для инвесторов, также она одной из первых выпускает отчеты по МСФО", - сказал на церемонии председатель жюри премии, заместитель генерального директора "Интерфакса" Владимир Герасимов. Премию "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" присуждают с 2003 года. Ей отмечаются компании, добившиеся наибольших успехов в оперативном и полном раскрытии информации для инвесторов. При выборе победителя жюри учитывает полноту и своевременность раскрытия компаниями отчетности, в том числе об устойчивом развитии, сообщений о корпоративных событиях, информации о конечных собственниках, корпоративном управлении, а также качество сайта, наличие на нем удобного функционала для инвесторов, проактивность и осознанность информационной политики компании.

https://ria.ru/20240201/pobeda-1924901354.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, новости компаний - экономика