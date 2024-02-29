Торговый флот России будет обновлен, заявил Путин

"На базе наших отечественных версий планируем существенно обновить торговый флот: танкеры, газовозы, контейнеровозы. Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.