https://ria.ru/20240229/flot-1930244786.html
Торговый флот России будет обновлен, заявил Путин
Торговый флот России будет обновлен, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Торговый флот России будет обновлен, заявил Путин
Торговый флот России планируется существенно обновить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:11
2024-02-29T14:11
2024-02-29T15:19
послание президента федеральному собранию — 2024
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930236324_47:443:2900:2048_1920x0_80_0_0_c9db3e433f11ae1eda7d2123f2d1ec85.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Торговый флот России планируется существенно обновить, заявил президент России Владимир Путин."На базе наших отечественных версий планируем существенно обновить торговый флот: танкеры, газовозы, контейнеровозы. Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930236324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c6a8cf276b1700267fa4db058d7ffcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Экономика, Россия, Владимир Путин
Торговый флот России будет обновлен, заявил Путин
Путин: торговый флот России будет существенно обновлен