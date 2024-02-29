https://ria.ru/20240229/finlyandiya-1930323570.html

Финляндия поспешила с разрешением Украине бить по России, считают в Совфеде

Финляндия поспешила с разрешением Украине бить по России, считают в Совфеде - РИА Новости, 29.02.2024

Финляндия поспешила с разрешением Украине бить по России, считают в Совфеде

США и НАТО могут "окрикнуть" Финляндию за озвученное заявление с разрешением использовать финское оружие для ударов по территории России, если Хельсинки не... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T18:01

2024-02-29T18:01

2024-02-29T18:57

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. США и НАТО могут "окрикнуть" Финляндию за озвученное заявление с разрешением использовать финское оружие для ударов по территории России, если Хельсинки не исправит ситуацию, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что Финляндия, передавая Украине оружие, не запрещала применять его по территории России. "Это серьезнейший элемент, с моей точки зрения, который будет влиять на наши отношения с Финляндией в дальнейшем вне зависимости от того, каким образом они будут пытаться выйти из этой ситуации и ее исправить. А я думаю, что они это сделают, потому что они довольно быстро получат окрик из Вашингтона, из Брюсселя", - сказал Косачев. Он добавил, что в данном случае официальные лица Финляндии "несколько поторопились и рассказали правду там, где это еще не входило в планы других западных оппонентов России". Сенатор подчеркнул, что Россия ответит Финляндии, если Хельсинки не опровергнет ранее озвученное разрешение. "Если опровержения не последует, разумеется, это кардинальным образом ухудшит наши отношения с Финляндией. А какие наши будут конкретные шаги - давайте оставим это нашим военным специалистам", - сообщил Косачев.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929124057.html

https://ria.ru/20240212/stubb-1926838230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, финляндия, совет федерации рф, константин косачев, нато, в мире, вооруженные силы украины