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Финляндия поспешила с разрешением Украине бить по России, считают в Совфеде - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 29.02.2024 (обновлено: 18:57 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/finlyandiya-1930323570.html
Финляндия поспешила с разрешением Украине бить по России, считают в Совфеде
Финляндия поспешила с разрешением Украине бить по России, считают в Совфеде - РИА Новости, 29.02.2024
Финляндия поспешила с разрешением Украине бить по России, считают в Совфеде
США и НАТО могут "окрикнуть" Финляндию за озвученное заявление с разрешением использовать финское оружие для ударов по территории России, если Хельсинки не... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:01
2024-02-29T18:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
финляндия
совет федерации рф
константин косачев
нато
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. США и НАТО могут "окрикнуть" Финляндию за озвученное заявление с разрешением использовать финское оружие для ударов по территории России, если Хельсинки не исправит ситуацию, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что Финляндия, передавая Украине оружие, не запрещала применять его по территории России. "Это серьезнейший элемент, с моей точки зрения, который будет влиять на наши отношения с Финляндией в дальнейшем вне зависимости от того, каким образом они будут пытаться выйти из этой ситуации и ее исправить. А я думаю, что они это сделают, потому что они довольно быстро получат окрик из Вашингтона, из Брюсселя", - сказал Косачев. Он добавил, что в данном случае официальные лица Финляндии "несколько поторопились и рассказали правду там, где это еще не входило в планы других западных оппонентов России". Сенатор подчеркнул, что Россия ответит Финляндии, если Хельсинки не опровергнет ранее озвученное разрешение. "Если опровержения не последует, разумеется, это кардинальным образом ухудшит наши отношения с Финляндией. А какие наши будут конкретные шаги - давайте оставим это нашим военным специалистам", - сообщил Косачев.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929124057.html
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россия, украина, финляндия, совет федерации рф, константин косачев, нато, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Финляндия, Совет Федерации РФ, Константин Косачев, НАТО, В мире, Вооруженные силы Украины
Финляндия поспешила с разрешением Украине бить по России, считают в Совфеде

Косачев: США могут окрикнуть Финляндию за разрешение Украине бить по России

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. США и НАТО могут "окрикнуть" Финляндию за озвученное заявление с разрешением использовать финское оружие для ударов по территории России, если Хельсинки не исправит ситуацию, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что Финляндия, передавая Украине оружие, не запрещала применять его по территории России.
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14 февраля, 08:00
"Это серьезнейший элемент, с моей точки зрения, который будет влиять на наши отношения с Финляндией в дальнейшем вне зависимости от того, каким образом они будут пытаться выйти из этой ситуации и ее исправить. А я думаю, что они это сделают, потому что они довольно быстро получат окрик из Вашингтона, из Брюсселя", - сказал Косачев. Он добавил, что в данном случае официальные лица Финляндии "несколько поторопились и рассказали правду там, где это еще не входило в планы других западных оппонентов России".
Сенатор подчеркнул, что Россия ответит Финляндии, если Хельсинки не опровергнет ранее озвученное разрешение. "Если опровержения не последует, разумеется, это кардинальным образом ухудшит наши отношения с Финляндией. А какие наши будут конкретные шаги - давайте оставим это нашим военным специалистам", - сообщил Косачев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
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12 февраля, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаФинляндияСовет Федерации РФКонстантин КосачевНАТОВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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