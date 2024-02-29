https://ria.ru/20240229/festival-1930334830.html

Власти Сочи рассказали о мероприятиях, подготовленных к фестивалю молодежи

Власти Сочи рассказали о мероприятиях, подготовленных к фестивалю молодежи - РИА Новости, 29.02.2024

Власти Сочи рассказали о мероприятиях, подготовленных к фестивалю молодежи

Более 50 праздничных мероприятий подготовлено в Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет на федеральной территории Сириус, сообщила администрация... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T19:03

2024-02-29T19:03

2024-02-29T19:04

сочи

адлер

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 29 фев - РИА Новости. Более 50 праздничных мероприятий подготовлено в Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет на федеральной территории Сириус, сообщила администрация города. Уточняется, что праздничные мероприятия пройдут во всех районах курорта. В кинотеатрах покажут тематические видеоролики и фильмы. В программу вошли масштабные городские и локальные мероприятия в образовательных организациях, домах культуры. Планируется проведение флешмобов, акций, спортивных мероприятий, выставок и конкурсов, приуроченных к фестивалю, а также работа точек активности. "В Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи подготовлено свыше 50 праздничных мероприятий... Основной площадкой с 1 по 7 марта станет территория Южного мола, где запланирована насыщенная культурная программа с выступлением городских коллективов, театрализованным представлением, анимационными программами. 1 марта состоится фестиваль уличных культур, 7 марта состоится торжественная программа, приуроченная к празднованию десятилетия открытия Паралимпийских игр в Сочи и проведению Всемирного фестиваля молодежи", - говорится в сообщении. Уточняется, что в аэропорту Сочи и на железнодорожном вокзале Адлера гостей встречают 150 волонтеров. На каждом транспортном узле развернута тематическая площадка, украшенная логотипом фестиваля, где выступают лучшие творческие коллективы Сочи. "В горном кластере Сочи в рамках XII Спартакиады учащихся проходят соревнования по биатлону, бобслею и лыжным гонкам. В этнопарке "Моя Россия" проходят экскурсии в интерактивном формате – шоу-экскурсии, игровые программы, творческие мастер-классы и постановочные выступления", - говорится в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240227/aeroport-1929776663.html

сочи

адлер

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, адлер, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024