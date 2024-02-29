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Власти Сочи рассказали о мероприятиях, подготовленных к фестивалю молодежи - РИА Новости, 29.02.2024
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19:03 29.02.2024 (обновлено: 19:04 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/festival-1930334830.html
Власти Сочи рассказали о мероприятиях, подготовленных к фестивалю молодежи
Власти Сочи рассказали о мероприятиях, подготовленных к фестивалю молодежи - РИА Новости, 29.02.2024
Власти Сочи рассказали о мероприятиях, подготовленных к фестивалю молодежи
Более 50 праздничных мероприятий подготовлено в Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет на федеральной территории Сириус, сообщила администрация... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:03
2024-02-29T19:04
сочи
адлер
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 29 фев - РИА Новости. Более 50 праздничных мероприятий подготовлено в Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет на федеральной территории Сириус, сообщила администрация города. Уточняется, что праздничные мероприятия пройдут во всех районах курорта. В кинотеатрах покажут тематические видеоролики и фильмы. В программу вошли масштабные городские и локальные мероприятия в образовательных организациях, домах культуры. Планируется проведение флешмобов, акций, спортивных мероприятий, выставок и конкурсов, приуроченных к фестивалю, а также работа точек активности. "В Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи подготовлено свыше 50 праздничных мероприятий... Основной площадкой с 1 по 7 марта станет территория Южного мола, где запланирована насыщенная культурная программа с выступлением городских коллективов, театрализованным представлением, анимационными программами. 1 марта состоится фестиваль уличных культур, 7 марта состоится торжественная программа, приуроченная к празднованию десятилетия открытия Паралимпийских игр в Сочи и проведению Всемирного фестиваля молодежи", - говорится в сообщении. Уточняется, что в аэропорту Сочи и на железнодорожном вокзале Адлера гостей встречают 150 волонтеров. На каждом транспортном узле развернута тематическая площадка, украшенная логотипом фестиваля, где выступают лучшие творческие коллективы Сочи. "В горном кластере Сочи в рамках XII Спартакиады учащихся проходят соревнования по биатлону, бобслею и лыжным гонкам. В этнопарке "Моя Россия" проходят экскурсии в интерактивном формате – шоу-экскурсии, игровые программы, творческие мастер-классы и постановочные выступления", - говорится в сообщении. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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60
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60
сочи, адлер, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Сочи, Адлер, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Власти Сочи рассказали о мероприятиях, подготовленных к фестивалю молодежи

Сочи подготовил более 50 праздничных мероприятий к фестивалю молодежи в Сириусе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСкульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости
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Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 29 фев - РИА Новости. Более 50 праздничных мероприятий подготовлено в Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет на федеральной территории Сириус, сообщила администрация города.
Уточняется, что праздничные мероприятия пройдут во всех районах курорта. В кинотеатрах покажут тематические видеоролики и фильмы. В программу вошли масштабные городские и локальные мероприятия в образовательных организациях, домах культуры. Планируется проведение флешмобов, акций, спортивных мероприятий, выставок и конкурсов, приуроченных к фестивалю, а также работа точек активности.
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Аэропорт Сочи примет свыше 300 тысяч пассажиров во время ВФМ
27 февраля, 14:17
"В Сочи ко Всемирному фестивалю молодежи подготовлено свыше 50 праздничных мероприятий... Основной площадкой с 1 по 7 марта станет территория Южного мола, где запланирована насыщенная культурная программа с выступлением городских коллективов, театрализованным представлением, анимационными программами. 1 марта состоится фестиваль уличных культур, 7 марта состоится торжественная программа, приуроченная к празднованию десятилетия открытия Паралимпийских игр в Сочи и проведению Всемирного фестиваля молодежи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в аэропорту Сочи и на железнодорожном вокзале Адлера гостей встречают 150 волонтеров. На каждом транспортном узле развернута тематическая площадка, украшенная логотипом фестиваля, где выступают лучшие творческие коллективы Сочи.
«
"В горном кластере Сочи в рамках XII Спартакиады учащихся проходят соревнования по биатлону, бобслею и лыжным гонкам. В этнопарке "Моя Россия" проходят экскурсии в интерактивном формате – шоу-экскурсии, игровые программы, творческие мастер-классы и постановочные выступления", - говорится в сообщении.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
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В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
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Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
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Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
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Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
СочиАдлерРоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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