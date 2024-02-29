https://ria.ru/20240229/ekonomika-1930205251.html

Россия скоро войдет в четверку крупнейших экономик мира, заявил Путин

Россия скоро войдет в четверку крупнейших экономик мира, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Россия скоро войдет в четверку крупнейших экономик мира, заявил Путин

Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира уже в ближайшей перспективе, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:05

2024-02-29T13:05

2024-02-29T14:56

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930194754_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3433f8d3f9b7a1c93c64acf01fcafd26.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия войдет в четверку крупнейших экономик мира уже в ближайшей перспективе, сообщил президент России Владимир Путин."Сегодня Россия - крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, и пятая в мире. Темпы и, главное, качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед, войдем в четверку крупнейших экономических держав мира", - сказал Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.При этом, глава государства отметил, что такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей граждан.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, владимир путин, россия