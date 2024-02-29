https://ria.ru/20240229/chernyshenko-1930281938.html
Чернышенко рассказал о реализации программы "Приоритет"
Чернышенко рассказал о реализации программы "Приоритет" - РИА Новости, 29.02.2024
Чернышенко рассказал о реализации программы "Приоритет"
Более 265 миллиардов рублей внебюджетного финансирования было привлечено за время реализации программы "Приоритет - 2030", ежегодно вузы-участники программы... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:38
2024-02-29T15:38
2024-02-29T15:43
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Более 265 миллиардов рублей внебюджетного финансирования было привлечено за время реализации программы "Приоритет - 2030", ежегодно вузы-участники программы получают около 30 миллиардов рублей, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя послание президента России Владимира Путин Федеральному собранию РФ. "Ежегодно вузы-участники "Приоритета" получают из федерального бюджета порядка 30 миллиардов рублей. За время реализации программы (с 2021) привлечено более 265 миллиардов рублей внебюджетного софинансирования. В этом году усовершенствованы правила конкурсного отбора, которые позволяют большему количеству вузов принять участие в проекте", - сказал Чернышенко. Он отметил, что эта программа является самой масштабной среди всех программ поддержки вузов в современной России. Чернышенко также напомнил, что в этом году в программе участвуют 119 вузов из 50 регионов страны - 61 вуз получает базовую часть гранта, 42 вуза получают специальную часть гранта, 12 – участники дальневосточного трека. В ходе послания федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин предложил продлить программу "Приоритет 2030" на шесть лет и выделить на эти цели дополнительно около 190 миллиардов рублей.
https://na.ria.ru/20230317/prioritet-1858605714.html
https://ria.ru/20221025/prioritet-1826658821.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество, навигатор абитуриента
Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Общество, Навигатор абитуриента
Чернышенко рассказал о реализации программы "Приоритет"
Чернышенко: на программу "Приоритет" привлекли более 265 миллиардов рублей
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Более 265 миллиардов рублей внебюджетного финансирования было привлечено за время реализации программы "Приоритет - 2030", ежегодно вузы-участники программы получают около 30 миллиардов рублей, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя послание президента России Владимира Путин Федеральному собранию РФ.
"Ежегодно вузы-участники "Приоритета" получают из федерального бюджета порядка 30 миллиардов рублей. За время реализации программы (с 2021) привлечено более 265 миллиардов рублей внебюджетного софинансирования. В этом году усовершенствованы правила конкурсного отбора, которые позволяют большему количеству вузов принять участие в проекте", - сказал Чернышенко.
Чернышенко рассказал о финансировании программы "Приоритет-2030"
Он отметил, что эта программа является самой масштабной среди всех программ поддержки вузов в современной России.
Чернышенко также напомнил, что в этом году в программе участвуют 119 вузов из 50 регионов страны - 61 вуз получает базовую часть гранта, 42 вуза получают специальную часть гранта, 12 – участники дальневосточного трека.
В ходе послания федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин предложил продлить программу "Приоритет 2030" на шесть лет и выделить на эти цели дополнительно около 190 миллиардов рублей.
Восемь вузов с Дальнего Востока вошли в программу "Приоритет 2030"