https://ria.ru/20240229/chernyshenko-1930281938.html

Чернышенко рассказал о реализации программы "Приоритет"

Чернышенко рассказал о реализации программы "Приоритет" - РИА Новости, 29.02.2024

Чернышенко рассказал о реализации программы "Приоритет"

Более 265 миллиардов рублей внебюджетного финансирования было привлечено за время реализации программы "Приоритет - 2030", ежегодно вузы-участники программы... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:38

2024-02-29T15:38

2024-02-29T15:43

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

общество

навигатор абитуриента

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925679921_0:167:3046:1880_1920x0_80_0_0_a553f808c26e20da88f395fdfda9e84f.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Более 265 миллиардов рублей внебюджетного финансирования было привлечено за время реализации программы "Приоритет - 2030", ежегодно вузы-участники программы получают около 30 миллиардов рублей, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя послание президента России Владимира Путин Федеральному собранию РФ. "Ежегодно вузы-участники "Приоритета" получают из федерального бюджета порядка 30 миллиардов рублей. За время реализации программы (с 2021) привлечено более 265 миллиардов рублей внебюджетного софинансирования. В этом году усовершенствованы правила конкурсного отбора, которые позволяют большему количеству вузов принять участие в проекте", - сказал Чернышенко. Он отметил, что эта программа является самой масштабной среди всех программ поддержки вузов в современной России. Чернышенко также напомнил, что в этом году в программе участвуют 119 вузов из 50 регионов страны - 61 вуз получает базовую часть гранта, 42 вуза получают специальную часть гранта, 12 – участники дальневосточного трека. В ходе послания федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин предложил продлить программу "Приоритет 2030" на шесть лет и выделить на эти цели дополнительно около 190 миллиардов рублей.

https://na.ria.ru/20230317/prioritet-1858605714.html

https://ria.ru/20221025/prioritet-1826658821.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество, навигатор абитуриента