Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о реализации программы "Приоритет" - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 29.02.2024 (обновлено: 15:43 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/chernyshenko-1930281938.html
Чернышенко рассказал о реализации программы "Приоритет"
Чернышенко рассказал о реализации программы "Приоритет" - РИА Новости, 29.02.2024
Чернышенко рассказал о реализации программы "Приоритет"
Более 265 миллиардов рублей внебюджетного финансирования было привлечено за время реализации программы "Приоритет - 2030", ежегодно вузы-участники программы... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:38
2024-02-29T15:43
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
общество
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925679921_0:167:3046:1880_1920x0_80_0_0_a553f808c26e20da88f395fdfda9e84f.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Более 265 миллиардов рублей внебюджетного финансирования было привлечено за время реализации программы "Приоритет - 2030", ежегодно вузы-участники программы получают около 30 миллиардов рублей, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя послание президента России Владимира Путин Федеральному собранию РФ. "Ежегодно вузы-участники "Приоритета" получают из федерального бюджета порядка 30 миллиардов рублей. За время реализации программы (с 2021) привлечено более 265 миллиардов рублей внебюджетного софинансирования. В этом году усовершенствованы правила конкурсного отбора, которые позволяют большему количеству вузов принять участие в проекте", - сказал Чернышенко. Он отметил, что эта программа является самой масштабной среди всех программ поддержки вузов в современной России. Чернышенко также напомнил, что в этом году в программе участвуют 119 вузов из 50 регионов страны - 61 вуз получает базовую часть гранта, 42 вуза получают специальную часть гранта, 12 – участники дальневосточного трека. В ходе послания федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин предложил продлить программу "Приоритет 2030" на шесть лет и выделить на эти цели дополнительно около 190 миллиардов рублей.
https://na.ria.ru/20230317/prioritet-1858605714.html
https://ria.ru/20221025/prioritet-1826658821.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925679921_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_250d533fcfe63b5f99fdcd808d2c0fc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество, навигатор абитуриента
Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Общество, Навигатор абитуриента
Чернышенко рассказал о реализации программы "Приоритет"

Чернышенко: на программу "Приоритет" привлекли более 265 миллиардов рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Более 265 миллиардов рублей внебюджетного финансирования было привлечено за время реализации программы "Приоритет - 2030", ежегодно вузы-участники программы получают около 30 миллиардов рублей, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя послание президента России Владимира Путин Федеральному собранию РФ.
"Ежегодно вузы-участники "Приоритета" получают из федерального бюджета порядка 30 миллиардов рублей. За время реализации программы (с 2021) привлечено более 265 миллиардов рублей внебюджетного софинансирования. В этом году усовершенствованы правила конкурсного отбора, которые позволяют большему количеству вузов принять участие в проекте", - сказал Чернышенко.
Студенты в библиотеке - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Чернышенко рассказал о финансировании программы "Приоритет-2030"
17 марта 2023, 14:46
Он отметил, что эта программа является самой масштабной среди всех программ поддержки вузов в современной России.
Чернышенко также напомнил, что в этом году в программе участвуют 119 вузов из 50 регионов страны - 61 вуз получает базовую часть гранта, 42 вуза получают специальную часть гранта, 12 – участники дальневосточного трека.
В ходе послания федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин предложил продлить программу "Приоритет 2030" на шесть лет и выделить на эти цели дополнительно около 190 миллиардов рублей.
Программа Приоритет 2030 на выставке Вузпромэкспо - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Восемь вузов с Дальнего Востока вошли в программу "Приоритет 2030"
25 октября 2022, 15:33
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинОбществоНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала