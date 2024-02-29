https://ria.ru/20240229/bespilotnik-1930217026.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 29.02.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО в четверг уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:24
2024-02-29T13:24
2024-02-29T13:38
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Российские средства ПВО в четверг уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Около 12.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240229/unichtozhenie-1930135859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили беспилотник
ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью