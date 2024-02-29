https://ria.ru/20240229/aktivy-1930366430.html

Байден к июню ждет план G7 по российским активам, пишут СМИ

Байден к июню ждет план G7 по российским активам, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2024

Байден к июню ждет план G7 по российским активам, пишут СМИ

Франция, Германия и ЕЦБ опасаются конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, при этом президент США Джо Байден добивается, чтобы страны G7... РИА Новости, 01.03.2024

2024-02-29T22:59

2024-02-29T22:59

2024-03-01T00:24

россия

украина

сша

джаннет йеллен

джо байден

g7

центральный банк рф (цб рф)

европейский центральный банк

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Франция, Германия и ЕЦБ опасаются конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, при этом президент США Джо Байден добивается, чтобы страны G7 подготовили план по использованию этих средств к саммиту группы в июне, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники."Президент США Джо Байден хочет, чтобы страны "Группы семи" добились прогресса в планах по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины к тому времени, как лидеры встретятся в июне... Байден хотел бы, чтобы замороженные активы были использованы для помощи Украине в бюджетных расходах и позднее для реконструкции Украины", - говорится в сообщении агентства. Как заявили агентству источники, представители стран G7 обсуждают разные варианты использования замороженных активов ЦБ РФ, в том числе рассматривается план применения средств для получения с них доходов или предоставления гарантий по активам. Отмечается, что Франция, Германия и ЕЦБ выступают против конфискации российских активов и переживают, что Россия может принять ответные меры в отношении европейских активов. Они также опасаются пагубного влияния на финансовую стабильность и статус евро. Ранее глава минфина США Джаннет Йеллен выступила с призывом в срочном порядке найти способ сделать доступными для использования замороженные активы РФ на 285 миллиардов долларов. Страны G7 в коммюнике 24 февраля заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

https://ria.ru/20240229/konfiskatsiya-1930118336.html

https://ria.ru/20240224/aktivy-1929227293.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, джаннет йеллен, джо байден, g7, центральный банк рф (цб рф), европейский центральный банк