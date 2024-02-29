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Байден к июню ждет план G7 по российским активам, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2024
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22:59 29.02.2024 (обновлено: 00:24 01.03.2024)
https://ria.ru/20240229/aktivy-1930366430.html
Байден к июню ждет план G7 по российским активам, пишут СМИ
Байден к июню ждет план G7 по российским активам, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2024
Байден к июню ждет план G7 по российским активам, пишут СМИ
Франция, Германия и ЕЦБ опасаются конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, при этом президент США Джо Байден добивается, чтобы страны G7... РИА Новости, 01.03.2024
2024-02-29T22:59
2024-03-01T00:24
россия
украина
сша
джаннет йеллен
джо байден
g7
центральный банк рф (цб рф)
европейский центральный банк
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Франция, Германия и ЕЦБ опасаются конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, при этом президент США Джо Байден добивается, чтобы страны G7 подготовили план по использованию этих средств к саммиту группы в июне, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники."Президент США Джо Байден хочет, чтобы страны "Группы семи" добились прогресса в планах по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины к тому времени, как лидеры встретятся в июне... Байден хотел бы, чтобы замороженные активы были использованы для помощи Украине в бюджетных расходах и позднее для реконструкции Украины", - говорится в сообщении агентства. Как заявили агентству источники, представители стран G7 обсуждают разные варианты использования замороженных активов ЦБ РФ, в том числе рассматривается план применения средств для получения с них доходов или предоставления гарантий по активам. Отмечается, что Франция, Германия и ЕЦБ выступают против конфискации российских активов и переживают, что Россия может принять ответные меры в отношении европейских активов. Они также опасаются пагубного влияния на финансовую стабильность и статус евро. Ранее глава минфина США Джаннет Йеллен выступила с призывом в срочном порядке найти способ сделать доступными для использования замороженные активы РФ на 285 миллиардов долларов. Страны G7 в коммюнике 24 февраля заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
https://ria.ru/20240229/konfiskatsiya-1930118336.html
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россия, украина, сша, джаннет йеллен, джо байден, g7, центральный банк рф (цб рф), европейский центральный банк
Россия, Украина, США, Джаннет Йеллен, Джо Байден, G7, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Европейский центральный банк
Байден к июню ждет план G7 по российским активам, пишут СМИ

Bloomberg: в ЕЦБ, ФРГ и Франции боятся ответа России на конфискацию активов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Франция, Германия и ЕЦБ опасаются конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, при этом президент США Джо Байден добивается, чтобы страны G7 подготовили план по использованию этих средств к саммиту группы в июне, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
"Президент США Джо Байден хочет, чтобы страны "Группы семи" добились прогресса в планах по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины к тому времени, как лидеры встретятся в июне... Байден хотел бы, чтобы замороженные активы были использованы для помощи Украине в бюджетных расходах и позднее для реконструкции Украины", - говорится в сообщении агентства.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Западу опасно конфисковать российские активы, заявил экс-член совета МВФ
Вчера, 08:17
Как заявили агентству источники, представители стран G7 обсуждают разные варианты использования замороженных активов ЦБ РФ, в том числе рассматривается план применения средств для получения с них доходов или предоставления гарантий по активам.
Отмечается, что Франция, Германия и ЕЦБ выступают против конфискации российских активов и переживают, что Россия может принять ответные меры в отношении европейских активов. Они также опасаются пагубного влияния на финансовую стабильность и статус евро.
Ранее глава минфина США Джаннет Йеллен выступила с призывом в срочном порядке найти способ сделать доступными для использования замороженные активы РФ на 285 миллиардов долларов.
Страны G7 в коммюнике 24 февраля заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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24 февраля, 01:17
 
РоссияУкраинаСШАДжаннет ЙелленДжо БайденG7Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Европейский центральный банк
 
 
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