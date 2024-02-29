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Омский аэропорт возобновит прямые рейсы с Турцией - РИА Новости, 29.02.2024
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Туризм
 
09:17 29.02.2024 (обновлено: 09:25 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/aeroport-1930127121.html
Омский аэропорт возобновит прямые рейсы с Турцией
Омский аэропорт возобновит прямые рейсы с Турцией - РИА Новости, 29.02.2024
Омский аэропорт возобновит прямые рейсы с Турцией
Прямые авиарейсы в Турцию из Омска будут возобновлены с 27 апреля, рассказали в пресс-службе Омского аэропорта. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:17
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туризм
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омск
анталья (провинция)
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boeing 737
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ОМСК, 29 фев - РИА Новости. Прямые авиарейсы в Турцию из Омска будут возобновлены с 27 апреля, рассказали в пресс-службе Омского аэропорта."Долгожданные рейсы в солнечную Турцию (Анталья) из Омска начнут выполняться с 27 апреля. Полетная программа заявлена авиакомпанией Turkish Airlines", - сообщили в пресс-службе.Там же добавили, что "летать в Турцию омичи смогут весной, все лето и осенью до 21 октября".Отмечается, что рейсы планируется осуществлять каждый день на бортах Boeing 737‑800, кроме вторника.
https://ria.ru/20230812/daydzhest-1889621470.html
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турция, омск, анталья (провинция), turkish airlines, boeing 737, новости - туризм
Туризм, Турция, Омск, Анталья (провинция), Turkish Airlines, Boeing 737, Новости - Туризм
Омский аэропорт возобновит прямые рейсы с Турцией

Омский аэропорт 27 апреля возобновит прямые рейсы с Турцией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкCамолет Airbus A330 турецкой авиакомпании Turkish Airlines
Cамолет Airbus A330 турецкой авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Cамолет Airbus A330 турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
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ОМСК, 29 фев - РИА Новости. Прямые авиарейсы в Турцию из Омска будут возобновлены с 27 апреля, рассказали в пресс-службе Омского аэропорта.
"Долгожданные рейсы в солнечную Турцию (Анталья) из Омска начнут выполняться с 27 апреля. Полетная программа заявлена авиакомпанией Turkish Airlines", - сообщили в пресс-службе.
Там же добавили, что "летать в Турцию омичи смогут весной, все лето и осенью до 21 октября".
Отмечается, что рейсы планируется осуществлять каждый день на бортах Boeing 737‑800, кроме вторника.
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