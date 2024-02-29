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Омский аэропорт возобновит прямые рейсы с Турцией

Омский аэропорт возобновит прямые рейсы с Турцией - РИА Новости, 29.02.2024

Омский аэропорт возобновит прямые рейсы с Турцией

Прямые авиарейсы в Турцию из Омска будут возобновлены с 27 апреля, рассказали в пресс-службе Омского аэропорта. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T09:17

2024-02-29T09:17

2024-02-29T09:25

туризм

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омск

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ОМСК, 29 фев - РИА Новости. Прямые авиарейсы в Турцию из Омска будут возобновлены с 27 апреля, рассказали в пресс-службе Омского аэропорта."Долгожданные рейсы в солнечную Турцию (Анталья) из Омска начнут выполняться с 27 апреля. Полетная программа заявлена авиакомпанией Turkish Airlines", - сообщили в пресс-службе.Там же добавили, что "летать в Турцию омичи смогут весной, все лето и осенью до 21 октября".Отмечается, что рейсы планируется осуществлять каждый день на бортах Boeing 737‑800, кроме вторника.

https://ria.ru/20230812/daydzhest-1889621470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, омск, анталья (провинция), turkish airlines, boeing 737, новости - туризм