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Омский аэропорт возобновит прямые рейсы с Турцией
Омский аэропорт возобновит прямые рейсы с Турцией - РИА Новости, 29.02.2024
Омский аэропорт возобновит прямые рейсы с Турцией
Прямые авиарейсы в Турцию из Омска будут возобновлены с 27 апреля, рассказали в пресс-службе Омского аэропорта. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:17
2024-02-29T09:17
2024-02-29T09:25
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ОМСК, 29 фев - РИА Новости. Прямые авиарейсы в Турцию из Омска будут возобновлены с 27 апреля, рассказали в пресс-службе Омского аэропорта."Долгожданные рейсы в солнечную Турцию (Анталья) из Омска начнут выполняться с 27 апреля. Полетная программа заявлена авиакомпанией Turkish Airlines", - сообщили в пресс-службе.Там же добавили, что "летать в Турцию омичи смогут весной, все лето и осенью до 21 октября".Отмечается, что рейсы планируется осуществлять каждый день на бортах Boeing 737‑800, кроме вторника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, омск, анталья (провинция), turkish airlines, boeing 737, новости - туризм
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Омский аэропорт возобновит прямые рейсы с Турцией
Омский аэропорт 27 апреля возобновит прямые рейсы с Турцией