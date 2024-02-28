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Звания Героя России удостоили 11 офицеров Росгвардии
Звания Героя России удостоили 11 офицеров Росгвардии - РИА Новости, 28.02.2024
Звания Героя России удостоили 11 офицеров Росгвардии
С начала проведения специальной военной операции 11 офицеров Росгвардии удостоены звания Героя России, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T22:01
2024-02-28T22:01
2024-02-28T22:01
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции 11 офицеров Росгвардии удостоены звания Героя России, сообщает пресс-служба ведомства. "С начала проведения специальной военной операции 11 офицеров войск удостоены звания Героя Российской Федерации. В прошлом году, в том числе и за участие в СВО, более 13,5 тысяч росгвардейцев отмечены государственными наградами, почти 43 тысячи – ведомственными", — приводит слова советника директора Росгвардии Валерия Грибакина пресс-служба. В Росгвардии со ссылкой на слова советника директора ведомства отметили, что благодаря личному составу ведется активная работа по выявлению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, обнаружению схронов с оружием и боеприпасами, обеспечивается надежная охрана важных объектов, проводится инженерная разведка и разминирование местности.
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безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Звания Героя России удостоили 11 офицеров Росгвардии
Звания Героя РФ удостоили 11 офицеров Росгвардии с начала спецоперации