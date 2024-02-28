https://ria.ru/20240228/zvanie-1930091268.html

Звания Героя России удостоили 11 офицеров Росгвардии

Звания Героя России удостоили 11 офицеров Росгвардии - РИА Новости, 28.02.2024

Звания Героя России удостоили 11 офицеров Росгвардии

С начала проведения специальной военной операции 11 офицеров Росгвардии удостоены звания Героя России, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T22:01

2024-02-28T22:01

2024-02-28T22:01

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. С начала проведения специальной военной операции 11 офицеров Росгвардии удостоены звания Героя России, сообщает пресс-служба ведомства. "С начала проведения специальной военной операции 11 офицеров войск удостоены звания Героя Российской Федерации. В прошлом году, в том числе и за участие в СВО, более 13,5 тысяч росгвардейцев отмечены государственными наградами, почти 43 тысячи – ведомственными", — приводит слова советника директора Росгвардии Валерия Грибакина пресс-служба. В Росгвардии со ссылкой на слова советника директора ведомства отметили, что благодаря личному составу ведется активная работа по выявлению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, обнаружению схронов с оружием и боеприпасами, обеспечивается надежная охрана важных объектов, проводится инженерная разведка и разминирование местности.

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безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)