https://ria.ru/20240228/yemen-1929897576.html

США и коалиция сбили пять беспилотников хуситов в Красном море

США и коалиция сбили пять беспилотников хуситов в Красном море - РИА Новости, 28.02.2024

США и коалиция сбили пять беспилотников хуситов в Красном море

США и коалиция 27 февраля сбили пять беспилотных летательных аппаратов хуситов над Красным морем, сообщило Центральное командование вооруженных сил США... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T05:46

2024-02-28T05:46

2024-02-28T05:46

в мире

красное море

сша

йемен

ансар алла

вооруженные силы сша

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США и коалиция 27 февраля сбили пять беспилотных летательных аппаратов хуситов над Красным морем, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X. "Двадцать седьмого февраля... авиация США и военный корабль коалиции сбили в Красном море пять одноразовых беспилотных летательных аппаратов поддерживаемых Ираном хуситов", - говорится в сообщении CENTCOM. По информации командования, эти аппараты были направлены из районов Йемена, находящихся под контролем хуситов. Как отмечает CENTCOM, они представляли угрозу торговым судам и кораблям коалиции в регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240225/khusity-1929330981.html

красное море

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в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, вооруженные силы сша, военная операция сша и британии в йемене