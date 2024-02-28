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США и коалиция сбили пять беспилотников хуситов в Красном море - РИА Новости, 28.02.2024
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05:46 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/yemen-1929897576.html
США и коалиция сбили пять беспилотников хуситов в Красном море
США и коалиция сбили пять беспилотников хуситов в Красном море - РИА Новости, 28.02.2024
США и коалиция сбили пять беспилотников хуситов в Красном море
США и коалиция 27 февраля сбили пять беспилотных летательных аппаратов хуситов над Красным морем, сообщило Центральное командование вооруженных сил США... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T05:46
2024-02-28T05:46
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ансар алла
вооруженные силы сша
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США и коалиция 27 февраля сбили пять беспилотных летательных аппаратов хуситов над Красным морем, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X. "Двадцать седьмого февраля... авиация США и военный корабль коалиции сбили в Красном море пять одноразовых беспилотных летательных аппаратов поддерживаемых Ираном хуситов", - говорится в сообщении CENTCOM. По информации командования, эти аппараты были направлены из районов Йемена, находящихся под контролем хуситов. Как отмечает CENTCOM, они представляли угрозу торговым судам и кораблям коалиции в регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, вооруженные силы сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, США, Йемен, Ансар Алла, Вооруженные силы США, Военная операция США и Британии в Йемене
США и коалиция сбили пять беспилотников хуситов в Красном море

CENTCOM: США и коалиция сбили пять беспилотников хуситов в Красном море

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США и коалиция 27 февраля сбили пять беспилотных летательных аппаратов хуситов над Красным морем, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
«
"Двадцать седьмого февраля... авиация США и военный корабль коалиции сбили в Красном море пять одноразовых беспилотных летательных аппаратов поддерживаемых Ираном хуситов", - говорится в сообщении CENTCOM.
По информации командования, эти аппараты были направлены из районов Йемена, находящихся под контролем хуситов. Как отмечает CENTCOM, они представляли угрозу торговым судам и кораблям коалиции в регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореСШАЙеменАнсар АллаВооруженные силы СШАВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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