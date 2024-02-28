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Медведев назвал причину визитов западных лидеров в Киев в дату начала СВО - РИА Новости, 28.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/vizity-1929912724.html
Медведев назвал причину визитов западных лидеров в Киев в дату начала СВО
Медведев назвал причину визитов западных лидеров в Киев в дату начала СВО - РИА Новости, 28.02.2024
Медведев назвал причину визитов западных лидеров в Киев в дату начала СВО
Западные лидеры совершили "театральные визиты" в Киев в годовщину начала российской спецоперации на Украине, чтобы отвлечь собственный электорат от накопившихся РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T09:36
2024-02-28T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Западные лидеры совершили "театральные визиты" в Киев в годовщину начала российской спецоперации на Украине, чтобы отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем, а также продемонстрировать свою лояльность США, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в Telegram-канале."Западные лидеры совершают в дату начала СВО театральные визиты в Киев в целях отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем и лишний раз облизать грязный сапог американского хозяина в состоянии острой холуйской экзальтации", - написал Медведев.В субботу, во вторую годовщину начала СВО, Киев посетили премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо и Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
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в мире, россия, киев, украина, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев назвал причину визитов западных лидеров в Киев в дату начала СВО

Медведев: визиты западных лидеров в Киев призваны отвлечь электорат от проблем

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Западные лидеры совершили "театральные визиты" в Киев в годовщину начала российской спецоперации на Украине, чтобы отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем, а также продемонстрировать свою лояльность США, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в Telegram-канале.
"Западные лидеры совершают в дату начала СВО театральные визиты в Киев в целях отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем и лишний раз облизать грязный сапог американского хозяина в состоянии острой холуйской экзальтации", - написал Медведев.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
26 февраля, 08:00
В субботу, во вторую годовщину начала СВО, Киев посетили премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо и Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
"Жила-была белая и пушистая Украина…" Как Запад перевирает недавнюю историю
26 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаДмитрий Медведев
 
 
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