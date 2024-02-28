https://ria.ru/20240228/vizity-1929912724.html

Медведев назвал причину визитов западных лидеров в Киев в дату начала СВО

Медведев назвал причину визитов западных лидеров в Киев в дату начала СВО - РИА Новости, 28.02.2024

Медведев назвал причину визитов западных лидеров в Киев в дату начала СВО

Западные лидеры совершили "театральные визиты" в Киев в годовщину начала российской спецоперации на Украине, чтобы отвлечь собственный электорат от накопившихся РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T09:36

2024-02-28T09:36

2024-02-28T09:36

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

украина

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861913252_0:53:2898:1683_1920x0_80_0_0_a4347a77d09f2abe62a382116528ab54.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Западные лидеры совершили "театральные визиты" в Киев в годовщину начала российской спецоперации на Украине, чтобы отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем, а также продемонстрировать свою лояльность США, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в Telegram-канале."Западные лидеры совершают в дату начала СВО театральные визиты в Киев в целях отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем и лишний раз облизать грязный сапог американского хозяина в состоянии острой холуйской экзальтации", - написал Медведев.В субботу, во вторую годовщину начала СВО, Киев посетили премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо и Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, украина, дмитрий медведев