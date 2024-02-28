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Молодежное радио заработает в Сириусе на ВФМ-2024
Молодежное радио заработает в Сириусе на ВФМ-2024 - РИА Новости, 28.02.2024
Молодежное радио заработает в Сириусе на ВФМ-2024
Всемирное молодежное радио начнет вещание в общественных и жилых местах Сириуса на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024), сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T20:47
2024-02-28T20:47
2024-02-28T20:47
россия
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи – радио sputnik
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Всемирное молодежное радио начнет вещание в общественных и жилых местах Сириуса на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024), сообщили в пресс-службе "Газпром-Медиа Радио". "С 1 по 6 марта на федеральной территории Сириус, где в эти дни соберутся яркие и талантливые молодые люди со всей планеты, заработает Всемирное молодежное радио. Его можно будет услышать в общественных и жилых местах Сириуса, а также на сайте ВФМ-2024. С актуальными новостями молодежного форума участников познакомят Роман Миронов, Богдан Кантемиров, Саша Маслакова (ENERGY) и Олеся Соболева ("Авторадио")", - отметили в пресс-службе. Радио будет осуществлять вещание из мультиформатной студии, которая откроется на Медальной площади – в сердце Олимпийского парка. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи – радио sputnik, общество
Россия, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи – радио Sputnik, Общество
Молодежное радио заработает в Сириусе на ВФМ-2024
"Газпром-Медиа Радио": молодежное радио заработает в Сириусе на ВФМ-2024
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Всемирное молодежное радио начнет вещание в общественных и жилых местах Сириуса на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024), сообщили в пресс-службе "Газпром-Медиа Радио".
"С 1 по 6 марта на федеральной территории Сириус, где в эти дни соберутся яркие и талантливые молодые люди со всей планеты, заработает Всемирное молодежное радио. Его можно будет услышать в общественных и жилых местах Сириуса, а также на сайте ВФМ-2024. С актуальными новостями молодежного форума участников познакомят Роман Миронов, Богдан Кантемиров, Саша Маслакова (ENERGY) и Олеся Соболева ("Авторадио")", - отметили в пресс-службе.
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Радио будет осуществлять вещание из мультиформатной студии, которая откроется на Медальной площади – в сердце Олимпийского парка.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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