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Молодежное радио заработает в Сириусе на ВФМ-2024 - РИА Новости, 28.02.2024
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20:47 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/vfm-1930083692.html
Молодежное радио заработает в Сириусе на ВФМ-2024
Молодежное радио заработает в Сириусе на ВФМ-2024 - РИА Новости, 28.02.2024
Молодежное радио заработает в Сириусе на ВФМ-2024
Всемирное молодежное радио начнет вещание в общественных и жилых местах Сириуса на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024), сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T20:47
2024-02-28T20:47
россия
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи – радио sputnik
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Всемирное молодежное радио начнет вещание в общественных и жилых местах Сириуса на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024), сообщили в пресс-службе "Газпром-Медиа Радио". "С 1 по 6 марта на федеральной территории Сириус, где в эти дни соберутся яркие и талантливые молодые люди со всей планеты, заработает Всемирное молодежное радио. Его можно будет услышать в общественных и жилых местах Сириуса, а также на сайте ВФМ-2024. С актуальными новостями молодежного форума участников познакомят Роман Миронов, Богдан Кантемиров, Саша Маслакова (ENERGY) и Олеся Соболева ("Авторадио")", - отметили в пресс-службе. Радио будет осуществлять вещание из мультиформатной студии, которая откроется на Медальной площади – в сердце Олимпийского парка. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи – радио sputnik, общество
Россия, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи – радио Sputnik, Общество
Молодежное радио заработает в Сириусе на ВФМ-2024

"Газпром-Медиа Радио": молодежное радио заработает в Сириусе на ВФМ-2024

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПрохожие рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи
Прохожие рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Прохожие рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Всемирное молодежное радио начнет вещание в общественных и жилых местах Сириуса на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024), сообщили в пресс-службе "Газпром-Медиа Радио".
"С 1 по 6 марта на федеральной территории Сириус, где в эти дни соберутся яркие и талантливые молодые люди со всей планеты, заработает Всемирное молодежное радио. Его можно будет услышать в общественных и жилых местах Сириуса, а также на сайте ВФМ-2024. С актуальными новостями молодежного форума участников познакомят Роман Миронов, Богдан Кантемиров, Саша Маслакова (ENERGY) и Олеся Соболева ("Авторадио")", - отметили в пресс-службе.
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Радио будет осуществлять вещание из мультиформатной студии, которая откроется на Медальной площади – в сердце Олимпийского парка.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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