https://ria.ru/20240228/vfm-1930083692.html

Молодежное радио заработает в Сириусе на ВФМ-2024

Молодежное радио заработает в Сириусе на ВФМ-2024 - РИА Новости, 28.02.2024

Молодежное радио заработает в Сириусе на ВФМ-2024

Всемирное молодежное радио начнет вещание в общественных и жилых местах Сириуса на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024), сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T20:47

2024-02-28T20:47

2024-02-28T20:47

россия

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи – радио sputnik

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Всемирное молодежное радио начнет вещание в общественных и жилых местах Сириуса на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024), сообщили в пресс-службе "Газпром-Медиа Радио". "С 1 по 6 марта на федеральной территории Сириус, где в эти дни соберутся яркие и талантливые молодые люди со всей планеты, заработает Всемирное молодежное радио. Его можно будет услышать в общественных и жилых местах Сириуса, а также на сайте ВФМ-2024. С актуальными новостями молодежного форума участников познакомят Роман Миронов, Богдан Кантемиров, Саша Маслакова (ENERGY) и Олеся Соболева ("Авторадио")", - отметили в пресс-службе. Радио будет осуществлять вещание из мультиформатной студии, которая откроется на Медальной площади – в сердце Олимпийского парка. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240228/festival-1930056934.html

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россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи – радио sputnik, общество