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Украина опровергла заявление Польши о переговорах по закрытию границы - РИА Новости, 28.02.2024
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20:28 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930081484.html
Украина опровергла заявление Польши о переговорах по закрытию границы
Украина опровергла заявление Польши о переговорах по закрытию границы - РИА Новости, 28.02.2024
Украина опровергла заявление Польши о переговорах по закрытию границы
Замминистра экономики Украины Тарас Качка утверждает, что вопрос закрытия границы с Польшей для товаров за четыре часа переговоров с польскими властями не... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T20:28
2024-02-28T20:28
в мире
украина
польша
киев
тарас качка
дональд туск
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Замминистра экономики Украины Тарас Качка утверждает, что вопрос закрытия границы с Польшей для товаров за четыре часа переговоров с польскими властями не обсуждался. Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы для товаров. "За все 4 часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась. Как довольно четко сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, - это было бы очень болезненным решением для наших экономик", - приводит слова качки украинское издание "Европейская правда". По его словам, переговоры польскими министрами были насыщенными, утверждает, что "смогли найти общий язык", работают над конструктивным решением как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. "Прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 миллиарда долларов – это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который является жизненно важным для Украины", - добавил Качка. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Фермеры выступают по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований участников акции является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240228/poshlina-1930045741.html
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в мире, украина, польша, киев, тарас качка, дональд туск, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Киев, Тарас Качка, Дональд Туск, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Украина опровергла заявление Польши о переговорах по закрытию границы

Украина опровергла слова Польши о переговорах по закрытию границы для товаров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Международный пункт пропуска "Краковец - Корчева". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Замминистра экономики Украины Тарас Качка утверждает, что вопрос закрытия границы с Польшей для товаров за четыре часа переговоров с польскими властями не обсуждался.
Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы для товаров.
Польские фермеры блокируют трассу во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский
25 февраля, 08:00
"За все 4 часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась. Как довольно четко сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, - это было бы очень болезненным решением для наших экономик", - приводит слова качки украинское издание "Европейская правда".
По его словам, переговоры польскими министрами были насыщенными, утверждает, что "смогли найти общий язык", работают над конструктивным решением как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины.
"Прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 миллиарда долларов – это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который является жизненно важным для Украины", - добавил Качка.
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Польша отклонила предложенные ЕС лимиты на беспошлинный ввоз с Украины
Вчера, 17:20
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Фермеры выступают по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований участников акции является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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