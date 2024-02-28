https://ria.ru/20240228/ukraina-1930081484.html

Украина опровергла заявление Польши о переговорах по закрытию границы

Украина опровергла заявление Польши о переговорах по закрытию границы - РИА Новости, 28.02.2024

Украина опровергла заявление Польши о переговорах по закрытию границы

Замминистра экономики Украины Тарас Качка утверждает, что вопрос закрытия границы с Польшей для товаров за четыре часа переговоров с польскими властями не... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T20:28

2024-02-28T20:28

2024-02-28T20:28

в мире

украина

польша

киев

тарас качка

дональд туск

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Замминистра экономики Украины Тарас Качка утверждает, что вопрос закрытия границы с Польшей для товаров за четыре часа переговоров с польскими властями не обсуждался. Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведет переговоры с Украиной о временном полном закрытии границы для товаров. "За все 4 часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась. Как довольно четко сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, - это было бы очень болезненным решением для наших экономик", - приводит слова качки украинское издание "Европейская правда". По его словам, переговоры польскими министрами были насыщенными, утверждает, что "смогли найти общий язык", работают над конструктивным решением как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. "Прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 миллиарда долларов – это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который является жизненно важным для Украины", - добавил Качка. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Фермеры выступают по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований участников акции является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240228/poshlina-1930045741.html

https://ria.ru/20240228/zerno-1929943615.html

украина

польша

киев

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в мире, украина, польша, киев, тарас качка, дональд туск, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)