https://ria.ru/20240228/ukraina-1930012519.html

Берлин сообщил, что страны НАТО согласились не отправлять войска на Украину

Берлин сообщил, что страны НАТО согласились не отправлять войска на Украину - РИА Новости, 28.02.2024

Берлин сообщил, что страны НАТО согласились не отправлять войска на Украину

Старны НАТО согласны с тем, что альянс не будет отправлять сухопутные войска на Украину, заявил в среду пресс-секретарь правительства Германии Штеффен... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:40

2024-02-28T15:40

2024-02-28T16:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Старны НАТО согласны с тем, что альянс не будет отправлять сухопутные войска на Украину, заявил в среду пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт."Как уже было четко сказано, сухопутных войск не будет (на Украине - ред.), и, как тоже уже было сказано, по этому вопросу есть согласие внутри НАТО", - сказал Хебештрайт на пресс-конференции кабмина ФРГ. Он также перечислил три основных принципа поведения Германии по украинскому конфликту: поддерживать Украину сколько потребуется, не превращать Германию и НАТО в сторону конфликта, а также действовать в координации с зарубежными партнерами, особенно США.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, германия